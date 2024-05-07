Emre Belözoğlu'ndan Beşiktaş tribünlerine sitem dolu sözler! ''Herkesi annesi var, ben derviş değilim''

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçının ardından konuştu.

"FUTBOL BÖYLE BİR OYUN"

Emre Belözoğlu, "Futbol böyle bir oyun, yapacak bir şey yok. Bir tarafta kalite var. Bir tarafta... İki maçtır oyun anlamında her şeyi yapmaya çalıştık. Bence maçı 2-0, 3-0'a getirecek pozisyonlarımız vardı. Bireysel bir şey yapmaya çalıştıklarında Beşiktaş bireysel hatadan gol attı. Oyuncular üzgün, kendi adıma üzgünüm. Futbol böyle bir oyun, bazen hak ettiğinizin karşılığını alamıyorsunuz. 3 tane lig maçımız var. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Oyuncuların bilmesi gereken bir şey var, inşallah Ankaragücü ligde kalacak ve oyuncular öyle tatile çıkacak." dedi.

"HERKESİN ANNESİ VAR"

Beşiktaş tribünleri hakkında konuşan Belözoğlu, "Benim sözlerimin bu ülkede çok fazla değeri var, yok bilmiyorum. Herkesin annesi var. Beşiktaşlı taraftarlar evlerine gittiklerinde inşallah anneleri sağdır, ellerini öperler. Bunu daha önce de yaptılar. Herkes benden canları sağ olsun dememi bekliyor ama bunu söylemem. Bunu söyleyecek kadar derviş değilim. Canları sağ olsun demeyeceğim. Futbolun içinde olan olağan şeylermiş gibi algılamaya gerek yok. Böyle şeylerle karşılaşmaya alıştım ama sorulduğu için cevap verdim. Canları sağ olsun demeyeceğim." diye konuştu.





