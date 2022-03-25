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Emre Belözoğlu'ndan Burak Yılmaz göndermesi! Flaş paylaşım...

25.03.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olan A Milli Takımımızda 83. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremeyen Burak Yılmaz'a Emre Belözoğlu'ndan destek geldi. İşte detaylar...

Emre Belözoğlu'ndan Burak Yılmaz göndermesi! Flaş paylaşım...
Burak Yılmaz

Burak Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Karşılaşma 2-1 Portekiz üstünlüğüyle devam ederken, 83. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremeyen ve maç sonunda büyük eleştiri alan Burak Yılmaz'a sürpriz bir destek geldi.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN DESTEK

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Portekiz maçından sonra milli takımı bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz'a destek çıktı.

"KRAL"

Genç teknik direktör, Burak Yılmaz ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaştı. Golcü oyuncuyu 'Kral' emojisiyle paylaşan Belözoğlu, ağır eleştirilere karşı bir gönderme yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Emre Belözoğlu Türkiye Milli Futbol Takımı
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