Emre Belözoğlu'ndan dikkat çeken gol sevinci

Medipol Başakşehir, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı. İstanbul ekibine Beşiktaş karşısında 3-2'lik galibiyeti getiren gollerin ikisini Stefano Okaka atarken, bir gol de Fredrik Gulbrandsen’den geldi.

Bu sezon üçüncü galibiyetini alan Medipol Başakşehir, puanını 9’a yükseltti. İstanbul ekibi, gelecek hafta deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

EMRE BELÖZOĞLU SESLERİ

Medipol Başakşehir taraftarları, takımın başında ilk maçına çıkan teknik direktör Emre Belözoğlu’na yaptıkları tezahüratlarla destek verdi. Emre Belözoğlu da taraftarları el sallayarak selamladı. Karşılaşma sonunda büyük sevinç yaşayan oyuncular da tribünleri dolaştı.

DİKKAT ÇEKEN GOL SEVİNCİ

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçın 41. dakikasında Medipol Başakşehir, Okaka'nın golüyle 1-0 öne geçerken Belözoğlu büyük sevinç yaşadı.

Golün ardından tribüne dönen Belözoğlu, el işaretiyle golü ailesine armağan etti.



