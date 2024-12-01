SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak sözler!

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak sözler!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.12.2024 10:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk futbolunun efsane isimlerinden Emre Belözoğlu, geçmiş ve geleceği hakkında konuştu. Verdiği röportajda samimi ifadeler kullanan Emre Belözoğlu, "Avrupa'da hocalık yapmak istiyorum. Bunu sürekli hale getirmek istiyorum. Amacım ve hayalim bu yönde." dedi.

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak sözler!

Emre Belözoğlu'ndan gündem olacak açıklamalar geldi. Fenerbahçe ve Galatasaray kariyeri hakkında konuşan Belözoğlu, sarı-kırmızılılara kariyerini borçlu olduğunu ifade edince Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi.

"BUGÜNLERE GALATASARAY SAYESİNDE GELDİM"

5992041ec0d143238cf6264b45204707

"Galatasaray, benim bugünlere gelmemde en vesile olan kulüptür."

"FATİH TERİM BUNLARDAN BİR TANESİ"

b1bc8989a1c4422eac206d56d65570bf

"Birçok teknik direktörle çalıştım ve onların metotlarından ilham aldım. Ben zaten 32 yaşından beri hocalık yapmak istediğimi hep söyledim. Çalıştığım hocalardan hep bir şeyler öğrenmeye çalıştım ve Fatih Terim de bunlardan bir tanesi. Bu ülkedeki en önemli teknik adamlardan birisi. Birçok kişinin rol modeli. Ben biraz daha farklı bakıyorum oyuna. Karşıt planlar yapmak ve farklı oyunlara karşı farklı oyun tarzları üretmeyi seviyorum. Fatih Terim çok daha pragmatik bir hoca. Biraz daha oyunun üzerine değerlendirmeler yapan bir teknik direktörüm ben. Fatih Terim olmak da bu ülkede hiç kolay değil. Başarılar ve kupalar... Şampiyonluklar. Herkesin rol model olarak gördüğü bir hocadan bahsediyoruz."

"AZİZ YILDIRIM DENİLDİĞİNDE..."

Screenshot_1

"Aziz başkanla eski bir dostumun evinde buluştuk. Beni istediğini söyledi ve ben de ailemle konuşmam gerektiğini söyledim. Onlarla konuştuktan sonra karar vermek zor olmadı benim için. Aziz başkanın beni cezbeden tarafı benim için hep oluştur. Onun takımının kaptanlığını yapmak da zordur. Her zaman başarıyı hedefleyen profiller olduğumuz için iyi anlaştığımız dönemler olmuştur. Benim için Aziz Yıldırım denildiğinde, durduğumuz ve yutkunduğumuz insanlardan birisi olmuştur." (Fanatik)

Günün Maçları

Tüm Maçlar
19:00
Galatasaray Galatasaray
-
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor

Anahtar Kelimeler:
Emre Belözoğlu fenerbahçe galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Şam'da darbe girişimi iddiası! Çatışmalar yaşanıyor! Beşar Esad'dan ilk açıklama geldi

Şam'da darbe girişimi iddiası! Çatışmalar yaşanıyor! Beşar Esad'dan ilk açıklama geldi

El ele yakalandı panik yaptı! Savunması güldürdü

El ele yakalandı panik yaptı! Savunması güldürdü

İbrahim Üzülmez'den Beşiktaş yönetimine açık çek: "Çağırsınlar koşa koşa gelirim, 1 hafta bile çalışmaya hazırım"

İbrahim Üzülmez'den Beşiktaş yönetimine açık çek: "Çağırsınlar koşa koşa gelirim, 1 hafta bile çalışmaya hazırım"

Jorge Jesus'un Al Hilal'i Vitor Pereira'nın Al Shabab'ını devirdi! Maça Halil Umut Meler damgasını vurdu: Tam 2 kırmızı kart!

Jorge Jesus'un Al Hilal'i Vitor Pereira'nın Al Shabab'ını devirdi! Maça Halil Umut Meler damgasını vurdu: Tam 2 kırmızı kart!

Beşiktaş'a kötü haberler üst üste geldi! Yıldız futbolcular Fenerbahçe derbisinde yok

Beşiktaş'a kötü haberler üst üste geldi! Yıldız futbolcular Fenerbahçe derbisinde yok

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, mağlubiyetin ardından "Oyun oynanmasına izin verilmeyen bir düzen vardı!" dedi ve...

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, mağlubiyetin ardından "Oyun oynanmasına izin verilmeyen bir düzen vardı!" dedi ve...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Üzerine termos yok!" Gülümseten Kasım'ın son gününde indirimde

"Üzerine termos yok!" Gülümseten Kasım'ın son gününde indirimde

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 10 bin TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 10 bin TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.