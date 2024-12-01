Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak sözler!

Emre Belözoğlu'ndan gündem olacak açıklamalar geldi. Fenerbahçe ve Galatasaray kariyeri hakkında konuşan Belözoğlu, sarı-kırmızılılara kariyerini borçlu olduğunu ifade edince Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi.

"BUGÜNLERE GALATASARAY SAYESİNDE GELDİM"

"Galatasaray, benim bugünlere gelmemde en vesile olan kulüptür."

"FATİH TERİM BUNLARDAN BİR TANESİ"

"Birçok teknik direktörle çalıştım ve onların metotlarından ilham aldım. Ben zaten 32 yaşından beri hocalık yapmak istediğimi hep söyledim. Çalıştığım hocalardan hep bir şeyler öğrenmeye çalıştım ve Fatih Terim de bunlardan bir tanesi. Bu ülkedeki en önemli teknik adamlardan birisi. Birçok kişinin rol modeli. Ben biraz daha farklı bakıyorum oyuna. Karşıt planlar yapmak ve farklı oyunlara karşı farklı oyun tarzları üretmeyi seviyorum. Fatih Terim çok daha pragmatik bir hoca. Biraz daha oyunun üzerine değerlendirmeler yapan bir teknik direktörüm ben. Fatih Terim olmak da bu ülkede hiç kolay değil. Başarılar ve kupalar... Şampiyonluklar. Herkesin rol model olarak gördüğü bir hocadan bahsediyoruz."

"AZİZ YILDIRIM DENİLDİĞİNDE..."

"Aziz başkanla eski bir dostumun evinde buluştuk. Beni istediğini söyledi ve ben de ailemle konuşmam gerektiğini söyledim. Onlarla konuştuktan sonra karar vermek zor olmadı benim için. Aziz başkanın beni cezbeden tarafı benim için hep oluştur. Onun takımının kaptanlığını yapmak da zordur. Her zaman başarıyı hedefleyen profiller olduğumuz için iyi anlaştığımız dönemler olmuştur. Benim için Aziz Yıldırım denildiğinde, durduğumuz ve yutkunduğumuz insanlardan birisi olmuştur." (Fanatik)