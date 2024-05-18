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Emre Belözoğlu'ndan flaş açıklamalar! "Beni kimse ömür boyu susturamaz"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.05.2024 23:17
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maç sonu toplantısında bir gazetecinin kendisi hakkında yazdığı köşe yazısını hatırlatarak, "Beni kimse ömür boyu susturamaz" dedi.

Emre Belözoğlu'ndan flaş açıklamalar! "Beni kimse ömür boyu susturamaz"

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Pendikspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, maçla ilgili söyleyecek çok şey bulamadığını belirterek, "Elimizde küçücük avantajım mı artık bilmiyorum bir şey kaldı. Onu hafta sonu artık değerlendireceğiz mi, değerlendirmeyeceğiz mi? Ben de dahil olmak üzere oyuncular bunu ne kadar isteyecek? Arzulayacak hep beraber göreceğiz. Önümüzde çok herkes adına bence zorlu bir hafta var ama bu ligde kalmak adına yine görünen o ki işler son 4 hafta istediğimiz gibi gitmedi. Son hafta oyuncularım ve ben her şeyimizi ortaya koyarak Ankaragücü’nün ligde kalması için her şeyi yapacağız, her şeyimizi ortaya koyacağız" diye konuştu.

"BURADA HİÇBİRİNİZE DE BİR KERE BİLE TERBİYESİZLİK, SAYGISIZLIK YAPMADIM"

Belözoğlu, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Soru sormak için söz alan bir gazeteciye yazdığı köşe yazısını hatırlatan Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Ömür boyu sus dediniz ama konuşayım mı? Ömür boyu sus demişsiniz bana ya. Ömür boyu sus dememelisiniz bir kişiye. Ömür boyu susması demek birisinin ölmesini istemek gibi bir şey. Beni kimse ömür boyu susturamaz. Ben inandığımı ve inandıklarım dışında hiçbir şey söylemedim burada hiçbirinize de bir kere bile terbiyesizlik, saygısızlık yapmadım. Bana hiçbirinizden ömür boyu sus diyemezsiniz. Ben de hiç kimseye ömür boyu sus diyemem."

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Emre Belözoğlu ankaragücü
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