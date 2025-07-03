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Emre Belözoğlu'ndan hiç beklenmedik karar! Antalyaspor'dan istifa etmişti, her şey 1 hafta sürdü... Açıklamalar peş peşe geldi!

Geçtiğimiz hafta Antalyaspor'daki görevinden istifa ettiğini duyuran Emre Belözoğlu beklenmedik bir karar imza atarak Akdeniz ekibindeki görevine geri döndüğünü açıkladı. İşte detaylar...

Emre Belözoğlu'ndan hiç beklenmedik karar! Antalyaspor'dan istifa etmişti, her şey 1 hafta sürdü... Açıklamalar peş peşe geldi!
Berker İşleyen

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, geçtiğimiz hafta görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Belözoğlu açıklamasında "Gelinen noktada gelecek sezon için görünen ve gerçek olan durumların görevime devam edemeyecek hale gelmesi sebebiyle ayrılma kararı aldığımı üzülerek paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

AYRILIK 1 HAFTA SÜRDÜ

Emre Belözoğlu ndan hiç beklenmedik karar! Antalyaspor dan istifa etmişti, her şey 1 hafta sürdü... Açıklamalar peş peşe geldi! 1

Geçen 1 haftanın ardından Antalyaspor, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yola devam etme kararı aldığını açıkladı. Yapılan görüşmelerin ardından Belözoğlu, yeniden takımın başında kalmaya karar verdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu, yaşanan belirsizlikler nedeniyle istifasını sunmuş, ayrılık kararı aldığını belirtmişti. Ancak hocamız, kulübümüze yalnızca saha içinde değil, saha dışında da önemli katkılar sundu. Mücadelesi, duruşu ve Antalyaspor'la kurduğu bağ sayesinde kulübümüzde önemli bir temsil görevi üstlendi."

Yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı anlayışla devam kararı alındığı ifade edilen açıklama, camiaya birlik çağrısıyla son buldu:

"Yeni sezon planlamasında da uyum içinde çalışacağımıza inandığımız hocamızla, aynı kararlılık ve inançla devam etmek istediğimizi kendisine ilettik. Emre hocamız da aynı motivasyonla aramızda olacağını belirtti. Tüm camiamıza çağrımızdır: Bu zorlu ama heyecan verici yolculukta birlik olalım. Geçmişimize sahip çıkalım, bugünümüze güç verelim, geleceğimizi birlikte yazalım."

BELÖZOĞLU DA AÇIKLAMA YAPTI

Emre Belözoğlu ndan hiç beklenmedik karar! Antalyaspor dan istifa etmişti, her şey 1 hafta sürdü... Açıklamalar peş peşe geldi! 2

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan genç çalıştırıcı, ''Antalyaspor camiası için planlarımız ve hedeflerimizin hayata geçmesi yönünde gerekli aksiyonların en kısa sürede alınmasını temenni ediyorum. Bu gerçekleştiği takdirde aynı kararlılıkla ve aynı yürekle Antalyaspor'u hak ettiği yere taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Bana gösterilen güven ve teveccüh için başta Antalyaspor camiasına ve büyük Antalyaspor taraftarına sonsuz teşekkür ederim.'' dedi.

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