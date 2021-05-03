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Emre Belözoğlu'ndan ilk 11'de değişiklik

03.05.2021 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 39 haftasında Fenerbahçe ile Erzurumspor karşı karşıya geliyor. İşte şampiyonluk yolunda kritik mücadelede sarı lacivertlilerin muhtemel 11'i...

Emre Belözoğlu'ndan ilk 11'de değişiklik

Süper Lig'in 39. haftasında şampiyonluk mücadelesini devam ettiren Fenerbahçe, küme düşme hattından kurtulmak isteyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe hem şampiyonluk hem de ligde kalma yarışını şekillendirecek. Ligde bugün Erzurum'u konuk edecek Kanarya, 8 Mayıs'ta Ankaragücü'ne konuk olacak.

Emre Belözoğlu sakatlıkları süren Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'nin yerine sağ bek pozisyonunda Ozan Tufan'a görev vermesi bekleniyor.

11 Mayıs'ta son haftaların en formda ekibi Sivas'la Kadıköy'de karşılaşacak Sarı-Lacivertliler'in son rakibi, ateş hattındaki bir başka takım Kayseri.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Harun Tekin, Ozan Tufan, Serdar Aziz, Attila Szalai, Caner Erkin, Sosa, Mert Hakan, Mesut Özil, İrfan Can, Pelkas, Valencia.

BB ERZURUMSPOR: Szumski, Hasan Hatipoğlu, Leo Schwechlen, Gökhan Kardeş, Murat Uçar, Obertan, Omolo, Boumal, Buğra Çağıran, Cenk Ahmet Alkılıç, Ricardo Gomes

SAAT: 20.30

STAT: Ülker

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Mete Kalkavan


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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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