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Emre Belözoğlu'ndan İspanyollara çok iddialı açıklamalar! Sarı-Lacivertliler'in hocası Mourinho için çok konuşulacak sözler!

Kariyerine Antalyaspor'da devam eden Emre Belözoğlu, İspanyol basınına verdiği bir röportajda Sarı-Lacivertliler'e dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Belözoğlu açıklamasında Türkiye'de teknik direktörlük yapmanın İspanya'dan daha zor olduğunu dile getirirken Mourinho için de dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Emre Belözoğlu'ndan İspanyollara çok iddialı açıklamalar! Sarı-Lacivertliler'in hocası Mourinho için çok konuşulacak sözler!
Berker İşleyen

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, İspanyol spor gazetesi Diario As'ta yayımlanan röportajında, Türkiye'de teknik direktörlük yapmanın İspanya'dan daha zor olduğunu söyledi.

Emre Belözoğlu, kariyeri ve futbol dünyasındaki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Türkiye zor bir ülke. Burada teknik direktörlük yapmanın İspanya'dan daha zor olduğunu düşünüyorum." diyen Belözoğlu, "Burada sadece saha içinde değil, saha dışında da birçok zorluğun üstesinden gelmeniz gerekiyor. Hedefim, oynadığım takımlarda bir gün teknik direktörlük yapmak." dedi.

"ATLETICO MADRID NEDEN OLMASIN?"

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Futbolcu olarak 4 ay (Eylül 2012-Ocak 2013) formasını giydiği İspanya'nın Atletico Madrid takımına bir gün teknik direktör olarak dönme olasılığına "Neden olmasın?" diye cevap veren Belözoğlu, aynı duyguların taraftarı olduğunu vurguladığı Fenerbahçe için de geçerli olduğunu söyledi.

"FENERBAHÇE İLE ŞAMPİYONLUK YAŞAYACAĞIM"

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Teknik direktör olarak bir gün Fenerbahçe taraftarı ile şampiyonluk tecrübesi yaşayacağından hiç şüphesi olmadığını kaydeden Belözoğlu, "Fenerbahçe'nin her geçen yıl kendini daha da geliştirdiğini ve en kısa zamanda taraftarlarının şampiyonluk talebini yerine getireceğine inandığını" ifade etti.

MOURINHO YORUMU

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Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili bir soruya da cevap veren Belözoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Mourinho, büyük bir teknik direktör. Dünya çapında büyük bir isim. Varlığı Türk futbolu için değerli ama iyi bir sezon geçirmedi, bir başarısızlıktı. İnsanların beklentileri vardı ve Mourinho geldiğinde beklentiler daha da arttı. Çünkü o dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Çok üzgünüm ama onun için çok iyi bir yıl değildi."

ARDA GÜLER'E ÖVGÜ

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"Güler gibi doğuştan gelen, ilahi bir yeteneğe sahip çok az futbolcu var. O kendi başına parladı." diyerek Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'e övgüler yağdıran Belözoğlu, "Arda Güler her zaman gelişiyor. Bu yıl zaten harika işler yaptı ancak Xabi Alonso'nun gelişiyle çok farklı bir Arda göreceğiz. Gelişecek. Bu sezon daha yetenekli bir Arda göreceğiz." şeklinde konuştu.

Arda'nın Real Madrid'de mevcut durumda diğer futbolcuların üzerinde bir potansiyele sahip olduğuna inandığını ama bunu başarıp başaramayacağını zamanın göstereceğini kaydeden Belözoğlu, milli futbolcuyu tanıdığını, zorlukları aşmayı seven bir karakteri olduğunu dile getirdi.

Arda için "En zor dalgalarda sörf yapmayı sever." yakıştırması yapan Belözoğlu, "İnsanların beklentilerini karşılamaya çalışırsanız, kimseyi mutlu edemezsiniz. Ama dışarı çıkıp kendinizle rekabet ederseniz, herkesin size hayran olmasını sağlarsınız. Bence yıldızlar kariyerlerine bu şekilde yaklaşmalı." yorumunda bulundu.

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Emre Belözoğlu son dakika fenerbahçe mourinho
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