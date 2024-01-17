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Emre Belözoğlu'ndan itiraf! ''Anlaşamadık''

17.01.2024 07:58 | Son Güncelleme:
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" dedi.

Emre Belözoğlu'ndan itiraf! ''Anlaşamadık''

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Çaykur Rizespor'u 3-1 yenerek tur atladıkları maçın sonunda açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞAMADIK"

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"Sayın başkanımız ve futbol şube sorumlumuz ile Yılmaz Bal da en az benim kadar transferde görevliler. Mert Hakan'la bir görüşmem olmadı ama kulüpler arası istişareler oldu. Merkez orta saha istiyoruz. Daha net şekilde sonuçlanmış bir şey yok. Belirlediğimiz mevkiler var. Bu grubun enerjisini bozmayacak, buraya geldiğinde Ankaragücü'nün kıymetini bilecek oyuncular almak istiyoruz. Lincoln uzun süredir sakattı ama değerli bir oyuncu. Kulüpler görüşüyor. Lincoln değerli bir oyuncu ama biraz daha oynamış bir oyuncu olursa tercihim bu yanda olur. Şu an Fenerbahçe'yle anlaşılmış bir oyuncu yok."

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