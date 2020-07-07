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Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a büyük jest!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.07.2020 16:03 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin gelecek sezon ki sportif direktörü Emre Belözoğlu, transfer sezonuna, Mert Hakan Yandaş transferi ile hızlı bir giriş yaptı. Belözoğlu'dan, Mert Hakan'a bir jest geldi.

Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a büyük jest!

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe transferde atağa kalktı. Sportif direktör Emre Belözoğlu başta teknik direktör konusu olmak üzere birçok transferde mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe’yi yeni sezonda Erol Bulut çalıştıracak. Önümüzdeki sezonun sonunda kongre olacağı için Başkan Ali Koç, Bulut’a 1+3 yıllık imza attırdı. 45 yaşındaki teknik adam ligin bitimiyle birlikte Fenerbahçe’deki mesaisine başlayacak. Erol Bulut’un şu an takıma yapılan ve yapılması planlanan tüm transferlerden haberi var.

Fenerbahçe’de yeni sezonun en flaş transferi Mert Hakan Yandaş olacak. Emre Belözoğlu, Sivasspor ile sözleşmesi biten ve yeni sezonda çubuklu formayı giyecek olan başarılı orta sahayla her gün telefonda konuşuyor.

Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Belözoğlu, Mert Hakan’a kendi giydiği 5 numaralı formayı verecek. Deneyimli isim Mert Hakan’a, “Artık 5 numaralı forma senin. Bu forma sana çok yakışacak ve uzun yıllar sana ait olacak. Takımın bütün oyun planını senin üzerine yapacağız” dedi.

Mert Hakan Yandaş, Sivasspor'da 8 numaralı formayı terletiyordu. (Ajansspor)

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