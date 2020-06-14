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Emre Belözoğlu'ndan Novak açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.06.2020 01:13 | Son Güncelleme

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu gündeme dair açıklamalar yaptı. Tecrübeli futbolcu Kayserispor maçında Ozan Tufan'ın gördüğü kartla ilgili konuşurken gündemdeki Novak transferine dair de açıklama yaptı.

Emre Belözoğlu'ndan Novak açıklaması

Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktörlük görevine getirileceği belirtilen ve Kayserispor maçının ardından "7 hafta sonra bırakabilirim" diyen Emre Belözoğlu, Beyaz TV'ye bağlanarak gündem değerlendirmesinde bulundu. Ozan Tufan'ın gördüğü kartla ilgili konuşan Emre, gündemdeki Novak transferiyle ilgili de açıklamalar yaptı. Emre'nin sözleri şöyle:

"Ben, Ozan'ın ayağını rakibin önüne atmak isterken faul yaptığını düşünmüştüm ama görüntüye baktığımızda bir darbesi var. Futbolcu gözüyle bakarsanız onun direkt basmak istemediğini anlarsınız ama görüntüde bir kırmızı kart görüntüsü vardı. Haksız bir tepki verdiğimi düşünüyorum. Hakem görüntü itibarıyla haklıydı. Ozan, o tarz bir oyuncu da değil zaten"

"NOVAK'I İSTEDİĞİM DOĞRU DEĞİL"

"Novak'ı istediğim doğru değil. Ben elimden geldiğince teknik ekibe yardımcı olmakla meşgulüm. İsimler veya strateji üstünde fikir belirtmem doğru değil"

ATIBA, ABDÜLKADİR, ÖMER FARUK...

"Atiba gibi oyuncuların ülkemizde değer görmesi gerekiyor. Kulübüne aidiyet besleyen oyuncuların çoğalması lazım. Atiba da öyle bir oyuncu. İrfan Can'ı çok beğeniyorum, onun haricinde Abdülkadir var, bizim Messi'miz. Ömer Faruk'umuz var. Çok yetenekli genç oyuncularımız da var"

"Benim yerim rahat doldurulur"

"Ali Koç'un Fenerbahçe'ye verdiği hizmetin Türkiye'de bir karşılığı yok"

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