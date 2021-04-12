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Emre Belözoğlu'ndan sürpriz 11!

12.04.2021 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe teknik direktörü Emre Belözoğlu, Gaziantep FK karşısında iki forveti Samatta ve Cisse'yi yedek kulübesine oturttu.

Emre Belözoğlu'ndan sürpriz 11!

Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Gaziantep FK maçında flaş bir kararın altına imza atarak maça mevkisi forvet olmayan Enner Valencia ile çıkma kararı aldı.

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Samatta ve Cisse'ye Gaziantep karşısında forma vermeyen Emre Belözoğlu, takımın kanat oyuncusu Enner Valencia'yı forvet mevkisinde sahaya sürdü.

Fenerbahçe'de 25 Süper Lig maçına çıkan ve 5 gol kaydeden Samatta, son olarak Malatyaspor karşısında ilk 11'de başlamış ve performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana fazla forma şansı bulamayan ve oynadığı maçlarda da etkisiz kalan Papiss Cisse de sarı-lacivertli forma altında çıktığı 21 Süper Lig maçında 4 golün altına imza attı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Mbwana Samatta Emre Belözoğlu
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