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Emre Belözoğlu'nın sol bacağında yırtık tespit edildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.02.2020 11:14 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile yaptığı maçta sakatlanan Emre Belözoğlu'nun sol bacağında yırtık tespit edildiği bildirildi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, maçın ikinci yarısında oyuna giren ve kısa süre sonra sakatlanan Emre Belözoğlu'nun sol bacağının iç kısmındaki kas zarında yırtık tespit edildiği belirtildi. Kasında minimal yırtık olduğu belirlenen deneyimli futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

KAYNAK: AA

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mke ankaragücü emre belözoğlu Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
haftaya oynar bakın kesin cünkü baytar at iğnesi yapacak ona zaten ilaçlarla yürüyor emekli dede:)))
emeklilik yaşını bile geçmiş bu adam.. oynasa ne oynamasa ne.. Tolgay Arslan bundan daha iyi iş yapar
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