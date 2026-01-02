SPOR

Emre Belözoğlu'nun ardından Volkan Demirel deniyordu! Antalyaspor'un yeni hocası belli oldu

Antalyaspor, Emre Belözoğlu’nun ayrılığının ardından teknik direktörlük koltuğunu Sami Uğurlu’ya emanet etti. Kırmızı-beyazlılar, genç teknik adamla 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalarken, Volkan Demirel ile yapılan görüşmeler ise son aşamada sonuçsuz kaldı.

Berker İşleyen

Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Antalyaspor, teknik direktörlük görevine Sami Uğurlu'yu getirdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hoş Geldin Sami Uğurlu. Antalyasporumuz, Teknik Direktör Sayın Sami Uğurlu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Teknik Direktörümüze hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz. "

2021-22 sezonunda Kasımapaşa'yı çalıştıran Sami Uğurlu, 2023 yılında Bandırmaspor'da görev aldı. 2023-2024 sezonunda tekrar Kasımpaşa'nın başına geçen teknik adam, 2024-25 sezonunda ise Alanyaspor'u çalıştırdı.

VOLKAN DEMİREL OLMADI

Öte yandan Antalyaspor'un teknik direktör arayışı sürecinde Volkan Demirel ile anlaşmaya oldukça yaklaştığı, ancak yapılan görüşmelerin son aşamada sonuçsuz kaldığı öğrenildi. Bunun üzerine yönetim, tercihini Sami Uğurlu'dan yana kullandı.

