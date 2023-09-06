Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası takımdan gitmeyi kafasına koydu! Deniz Türüç, Süper Lig deviyle anlaşma sağladı

Trabzonspor da yerli rotasyonunu güçlendirmek için Başakşehir forması giyen Deniz Türüç'ü gündemine aldı.

EMRE BELÖZOĞLU SONRASI AYRILMAK İSTİYOR

Emre Belözoğlu'nun takımdan ayrılmasının ardından Başakşehir'de devam etmek istemediğini yönetime bildiren Deniz Türüç, Trabzonspor'a transfer olabilmek için yönetimden anlayış istedi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

30 yaşındaki futbolcu kontrat senesine girdi. Bu sebeple düşük bir bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'a transfer olmak isteyen milli oyuncu, bordo-mavililer ile prensip anlaşmasına vardı. Trabzonspor, Deniz Türüç'ü 1 milyon euro gibi bir bedelle kadrosuna katmayı planlıyor.

