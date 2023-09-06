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  4. Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası takımdan gitmeyi kafasına koydu! Deniz Türüç, Süper Lig deviyle anlaşma sağladı

Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası takımdan gitmeyi kafasına koydu! Deniz Türüç, Süper Lig deviyle anlaşma sağladı

06.09.2023 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor da yerli kalitesini güçlendirmek için Başakşehir'in yıldızı Deniz Türüç'ü gündeme aldı. Emre Belözoğlu'nun takımdan ayrılmasıyla birlikte Başakşehir'de kalmak istemediğini yönetime bildiren Deniz Türüç, Trabzonspor ile söz kesti.

Deniz Türüç

Deniz Türüç

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Medipol Başakşehir
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Trabzonspor da yerli rotasyonunu güçlendirmek için Başakşehir forması giyen Deniz Türüç'ü gündemine aldı.

EMRE BELÖZOĞLU SONRASI AYRILMAK İSTİYOR

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Emre Belözoğlu'nun takımdan ayrılmasının ardından Başakşehir'de devam etmek istemediğini yönetime bildiren Deniz Türüç, Trabzonspor'a transfer olabilmek için yönetimden anlayış istedi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

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30 yaşındaki futbolcu kontrat senesine girdi. Bu sebeple düşük bir bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'a transfer olmak isteyen milli oyuncu, bordo-mavililer ile prensip anlaşmasına vardı. Trabzonspor, Deniz Türüç'ü 1 milyon euro gibi bir bedelle kadrosuna katmayı planlıyor.

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