Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe itirafı! “En-Nesyri’yi Osimhen’e benzetiyorum”

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Union Saint-Gilloise'yı 2-1 mağlup ettiği mücadele hakkında konuştu.

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şöyle:

''ATMOSFER BENİ MUTLU ETTİ''

''Fenerbahçe'nin stadyumunun atmosferini çok beğendiğimi söylemem lazım. Sosyal medya ya da genel kanı böyle mutsuzluk hakim gibi düşünürken ben. Stadın atmosferi beni mutlu etti bu anlamda. Stadın enerjisi çok iyiydi.''

''DERBİYİ BUNA DAHİL EDEBİLİRİM''

''Fenerbahçe'nin iştahında, arzusunda, bir şeyleri yapma çabasında bir problem görmedim. Derbiyi de buna dahil edebilirim. Ama Fenerbahçe'nin topla beraber hızlanması, rakibin topa sahip olduğu süreçlerde o mesafeyi daraltıp beraber hareket etme hızının biraz problemli olduğunu görüyorum. Bu düzelmeyecek bir şey değil. O hız konusunda sadece topa sahip olma kriter değildir. Aynı zamanda top rakibe geçtiğinde de bunu hızlı bir şekilde mesafelendirebilmeli...''

''FENERBAHÇE'NİN BİR EKSİKLİĞİ VAR...''

''Bunu bence açık ara Türkiye liginde de Galatasaray iyi yapıyor. Fenerbahçe'nin bu konuda bir eksikliği var. Fenerbahçe biraz daha karşılama üzerine... Arzu, istek kesinlikle yok demem ama yeterli olmadığını da düşünüyorum. Geliştirilmesi gereken bir durum var orada.''

EL NESYRI VE OSIMHEN BENZERLİĞİ

''Fenerbahçe'de oynanamanın en zor olduğu yer forvettir. Taraftarın en çok beklentisinin olduğu yerdir. Ben En-Nesyri'nin performasını taraftarın desteğiyle birlikte yükseltebileceğini düşünüyorum. Osimhen ve ve En-Nesyri'yi fiziklerine göre defansın arasına koşu yapan forvet olarak ikisini de birbirine benzettiğim noktalar var.''

''MOURINHO GEÇMİŞTE BU DEĞİL MİYDİ?''

''Mourinho'nun polemikten çıkmamasını stratejik buluyorum. Stratejisi bence bu. Mourinho geçmişte de bu değil miydi? Bunu bir tek bizde yapmıyor.''