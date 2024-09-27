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  4. Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe itirafı! “En-Nesyri’yi Osimhen’e benzetiyorum”

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe itirafı! “En-Nesyri’yi Osimhen’e benzetiyorum”

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
27.09.2024 17:58
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Union Saint-Gilloise'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından, müsabakayı değerlendiren Emre Belözoğlu’nun En-Nesyri hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Union Saint-Gilloise'yı 2-1 mağlup ettiği mücadele hakkında konuştu.

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şöyle:

''ATMOSFER BENİ MUTLU ETTİ''

7-Union SG

''Fenerbahçe'nin stadyumunun atmosferini çok beğendiğimi söylemem lazım. Sosyal medya ya da genel kanı böyle mutsuzluk hakim gibi düşünürken ben. Stadın atmosferi beni mutlu etti bu anlamda. Stadın enerjisi çok iyiydi.''

''DERBİYİ BUNA DAHİL EDEBİLİRİM''

5-Union SG

''Fenerbahçe'nin iştahında, arzusunda, bir şeyleri yapma çabasında bir problem görmedim. Derbiyi de buna dahil edebilirim. Ama Fenerbahçe'nin topla beraber hızlanması, rakibin topa sahip olduğu süreçlerde o mesafeyi daraltıp beraber hareket etme hızının biraz problemli olduğunu görüyorum. Bu düzelmeyecek bir şey değil. O hız konusunda sadece topa sahip olma kriter değildir. Aynı zamanda top rakibe geçtiğinde de bunu hızlı bir şekilde mesafelendirebilmeli...''

''FENERBAHÇE'NİN BİR EKSİKLİĞİ VAR...''

3-Union SG

''Bunu bence açık ara Türkiye liginde de Galatasaray iyi yapıyor. Fenerbahçe'nin bu konuda bir eksikliği var. Fenerbahçe biraz daha karşılama üzerine... Arzu, istek kesinlikle yok demem ama yeterli olmadığını da düşünüyorum. Geliştirilmesi gereken bir durum var orada.''

EL NESYRI VE OSIMHEN BENZERLİĞİ

1-Union SG

''Fenerbahçe'de oynanamanın en zor olduğu yer forvettir. Taraftarın en çok beklentisinin olduğu yerdir. Ben En-Nesyri'nin performasını taraftarın desteğiyle birlikte yükseltebileceğini düşünüyorum. Osimhen ve ve En-Nesyri'yi fiziklerine göre defansın arasına koşu yapan forvet olarak ikisini de birbirine benzettiğim noktalar var.''

''MOURINHO GEÇMİŞTE BU DEĞİL MİYDİ?''

4-Galatasaray

''Mourinho'nun polemikten çıkmamasını stratejik buluyorum. Stratejisi bence bu. Mourinho geçmişte de bu değil miydi? Bunu bir tek bizde yapmıyor.''

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Anahtar Kelimeler:
Emre Belözoğlu fenerbahçe
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