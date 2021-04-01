Emre Belözoğlu'nun hedefindeki isim Cengiz Ünder

Sezon başında Alanyaspor'dan ayrılan Erol Bulut ile masaya oturan Fenerbahçe, 6 yıllık şampiyonluk özlemini dindirmek için takımı adeta baştan yaratmıştı.

Ali Koç'un başkan olduğu günden bu yana ilk kez bu denli büyük bir kadro değişimine imza atan sarı-lacivertli takım, sezon başında takımda düşünülmeyen oyuncular ile sözleşmeleri bir bir feshetmiş, ardından da tam 18 yeni transfer yaparak takımı deyim yerindeyse baştan yaratmıştı.

Ancak Erol Bulut yönetiminde bir türlü istenen futbol ortaya konamayınca Fenerbahçe'de teknik patron ile yollar ayrıldı ve takımda sportif direktör olarak görev alan Emre Belözoğlu, Samandıra Tesisleri'nde 1 numaralı isim ilan edildi.

EMRE BELÖZOĞLU DEVREDE

Leicester City'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder için flaş bir gelişme yaşandı. Sezon başında 3 milyon kiralama bedeli ile İtalyan ekibi Roma'dan Premier Lig takımlarından Leicester City'nin yolunu tutan Cengiz Ünder, Ada futboluna bir türlü adapte olamadı. Emre Belözoğlu, eski takım arkadaşına çubuklu formayı giydirmek için bizzat harekete geçti.