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Emre Belözoğlu'nun hedefindeki isim Cengiz Ünder

01.04.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erol Bulut'un ayrılığı sonrası ipleri eline alan Emre Belözoğlu, bir yandan takımı lig için hazırlarken diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Leicester City'nin kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder'in bonservisini almama kararı verdiği ve oyuncuyla Fenerbahçe'nin ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.

Emre Belözoğlu'nun hedefindeki isim Cengiz Ünder

Sezon başında Alanyaspor'dan ayrılan Erol Bulut ile masaya oturan Fenerbahçe, 6 yıllık şampiyonluk özlemini dindirmek için takımı adeta baştan yaratmıştı.

Ali Koç'un başkan olduğu günden bu yana ilk kez bu denli büyük bir kadro değişimine imza atan sarı-lacivertli takım, sezon başında takımda düşünülmeyen oyuncular ile sözleşmeleri bir bir feshetmiş, ardından da tam 18 yeni transfer yaparak takımı deyim yerindeyse baştan yaratmıştı.

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Ancak Erol Bulut yönetiminde bir türlü istenen futbol ortaya konamayınca Fenerbahçe'de teknik patron ile yollar ayrıldı ve takımda sportif direktör olarak görev alan Emre Belözoğlu, Samandıra Tesisleri'nde 1 numaralı isim ilan edildi.

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EMRE BELÖZOĞLU DEVREDE

Leicester City'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder için flaş bir gelişme yaşandı. Sezon başında 3 milyon kiralama bedeli ile İtalyan ekibi Roma'dan Premier Lig takımlarından Leicester City'nin yolunu tutan Cengiz Ünder, Ada futboluna bir türlü adapte olamadı. Emre Belözoğlu, eski takım arkadaşına çubuklu formayı giydirmek için bizzat harekete geçti.

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Sky Italia'da yer alan habere göre; Leicester City, 23 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu elinde bulundurduğu Cengiz Ünder'in bonservisini almayacak.

SEZON BAŞINDA İNGİLTERE'YE KİRALANMIŞTI

Haberde; Roma'nın Cengiz Ünder için yüksek bonservis bedeli verecek kulüp bulma konusunda zorlanabileceği vurgulandı. Roma'da forma giydiği son dönemlerde forma şansı bulmakta zorlanan ve yaşadığı sakatlık yüzünden idmanlardan da uzak kalan futbolcu, Leicester City teknik patronunun ilgisi nedeniyle sezon başında İngiltere'ye kiralanmıştı.

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FENERBAHÇE İLGİLENİYOR

Ayrıca 23 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye geri dönüş ihtimalinin bulunduğu ve Fenerbahçe'nin ciddi şekilde ilgisinin olduğu kaydedildi. Milli futbolcu Premier Lig ekibiyle çıktığı Premier Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Federasyon Kupası olmak üzere toplam 19 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.


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