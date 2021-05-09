Emre Belözoğlu: Oyuncularımın hepsi ağladı

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Ankaragücü karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti değerlendiren Emre Belözoğlu "İlk yarı sezonun en pasif oyununu oynadık. Ankaragücü çok iyiydi. Hiç beklemediğim bir oyundu. Arkadaşlara devre arasında üzgün olduğumu söyledim. İkinci yarı Fenerbahçe formasına layık futbolcu grubu vardı. Hepsine teşekkür ederim. Mesleğimiz kolay değil, inanın çok zor. Böylesine stresin içinde olmak, büyük camiaların yükünü taşımak kolay değil. Oyuncuların hepsi sahada oldu, ağladı, dışarıdan dua edenler oldu. Biz bunu hissettik. Büyük cümleler kullanmadık, sonuna kadar mücadele edeceğimizi söyledik. Bu mübarek gecenin yüzü suyu hürmetine de Allah bizim sözümüzü yerde koymadı. Camiamızdaki sinerjiyle birlikte, Allah'ın izniyle Fenerbahçe'nin yolu açık olacak. İnşallah sonunda kazanan biz oluruz. Ben kadere inanıyorum, ne varsa onu göreceğiz. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Rakiplerimizin ne yaptığından çok, bizim ne yaptığımız önemli." dedi.