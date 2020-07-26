Emre Belözoğlu, sahada hüngür hüngür ağladı

Türk futbolunda bir devir sona erdi. Türk futboluna 24 yıldır futbolcu olarak hizmet veren Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, ligde oynanan Çaykur Rizespor maçıyla kariyerini sonlandırdı.Karşılaşmanın ardından duygusal anlar yaşayan 40 yaşındaki futbolcu, herkes gittikten sonra sahaya döndü ve dizlerinin üzerine çöküp çimlere dokunarak ağladı.
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ettiği maçta Emre Belözoğlu, penaltıdan takımının ilk golünü ve futbola golle veda etti. Belözoğlu, 1996-97 sezonunda Galatasaray ile profesyonel futbol kariyerine başlamıştı.
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