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Son dakika: Başakşehir'de durdurulamayan Emre Belözoğlu, Süper Lig'de rekor kırdı!

21.12.2021 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Başakşehir Haberleri: Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'de bir rekora imza attı. Göreve geldiği günden beri Süper Lig'de 10 maça çıkan Emre Belözoğlu bu maçlardan 8 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. 40 yaşındaki Belözoğlu, Süper Lig tarihinde çıktığı 20 maçta 15 galibiyete en hızlı ulaşan yerli teknik direktör oldu. İşte detaylar...

Son dakika: Başakşehir'de durdurulamayan Emre Belözoğlu, Süper Lig'de rekor kırdı!

Son dakika: Süper Lig'de Emre Belözoğlu rüzgarı esiyor.Başakşehir'in Giresunspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta Emre Belözoğlu yeni bir rekora imza atmış oldu.

EN HIZLI ULAŞAN TEKNİK DİREKTÖR

Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Süper Lig'de bir rekor kırdı.

40 yaşındaki Belözoğlu, Coşkun Özarı'nın 21 maçlık rekorunu kırarak Süper Lig tarihinde çıktığı 20 maçta 15 galibiyete en hızlı ulaşan yerli teknik direktör oldu.

Emre Belözoğlu, Başakşehir'de göreve başladığı süre boyunca Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.

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İstanbul Başakşehir Emre Belözoğlu
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