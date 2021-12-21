Son dakika: Başakşehir'de durdurulamayan Emre Belözoğlu, Süper Lig'de rekor kırdı!

Son dakika: Süper Lig'de Emre Belözoğlu rüzgarı esiyor.Başakşehir'in Giresunspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta Emre Belözoğlu yeni bir rekora imza atmış oldu.

EN HIZLI ULAŞAN TEKNİK DİREKTÖR

Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Süper Lig'de bir rekor kırdı.

40 yaşındaki Belözoğlu, Coşkun Özarı'nın 21 maçlık rekorunu kırarak Süper Lig tarihinde çıktığı 20 maçta 15 galibiyete en hızlı ulaşan yerli teknik direktör oldu.

Emre Belözoğlu, Başakşehir'de göreve başladığı süre boyunca Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 8 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.

