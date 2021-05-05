SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Emre Belözoğlu, Vedat Muriqi'i Fenerbahçe'de görmek istiyor

Emre Belözoğlu, Vedat Muriqi'i Fenerbahçe'de görmek istiyor

05.05.2021 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezona hazırlanıyor. Sarı lacivertliler sezon başında Kemal Ademi, Samatta, Cisse ve Thiam gibi isimleri kadrosuna katmıştı fakat istenilen performans alınamadı. Kanarya, bu sıkıntıyı yeniden yaşamak istemiyor. Teknik sorumlu Emre Belözoğlu bu doğrultuda tercihini yaptı.

Emre Belözoğlu, Vedat Muriqi'i Fenerbahçe'de görmek istiyor

Muriqi için Fenerbahçe iddiası geldi! Geçtiğimiz yıl formasını giydiği Fenerbahçe'den bu sezon başında Lazio'ya yüksek bedelle transfer olan Vedat Muriqi, yine gündemde.

2200

Vedat Muriqi'in Fenerbahçe'ye dönmek istediği ve Emre Belözoğlu'na telefon açtığı ifade ediliyor. Bu sezon golcülerden beklediği katkıyı alamayan sarı-lacivertliler, eski yıldızını kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

2500

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun Kosovalı yıldızı gelecek sezonun kadrosunda görmek istediği ve yönetime rapor verdiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi için sarı lacivertli kulübün kasasına 18.5 milyon Euro girmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Mesut Özil'den 41 ilde ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımıMesut Özil'den 41 ilde ihtiyaç sahiplerine Ramazan yardımı
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Vedat Muriqi Fenerbahçe Futbol Kulübü Emre Belözoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
EEEEEE SÖZDE 17,5 MİLYON EUROYA VERDİNİZ BAKALIM KAÇA GERİ ALACAKSINIZ HAAAA PARDON SİZ BEDAVAYA ALMAYA ALIŞKINSINIZ SAHİ DİMİ PARDON YA UNUTMUŞUM ZATEN VEDAT HAYALLERİMİN TAKIMINA GERİ DÖNECEĞİM DİYE SABIRSIZLANIYORMUŞ, GÖZNÜZ AYDIN 2. EVİN OĞLU :)) GERİ DÖNÜYOR SENEYE 50 MİLYON EUROYA BOLUSPORA SATARSINIZ
sanki çok iyi forvet te
ozanı 20ye satıp 10m euroya vedatı tekrar alalım bizdeki 3 çöp santraforuda serbest bırakın

En Çok Okunan Haberler

Uygulamadan kaçmaya çalıştı izindeki bekçiye yakalandı

Uygulamadan kaçmaya çalıştı izindeki bekçiye yakalandı

Hulki Cevizoğlu'dan şaşırtan İmamoğlu yorumu

Hulki Cevizoğlu'dan şaşırtan İmamoğlu yorumu

Cristiano Ronaldo, transfer olmak istediği takımı açıkladı

Cristiano Ronaldo, transfer olmak istediği takımı açıkladı

Vincent Aboubakar'a teklif!

Vincent Aboubakar'a teklif!

Chelsea'den radikal karar!

Chelsea'den radikal karar!

Maçtan önce seks yapmak normal

Maçtan önce seks yapmak normal

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Süper Lig rekoru geldi

Süper Lig rekoru geldi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

''Cenaze evinde düğün olmaz''

''Cenaze evinde düğün olmaz''

Rekor bedelle dünya devine transfer oluyor!

Rekor bedelle dünya devine transfer oluyor!

''Lan şerefsiz'' dedi, yayından kovuldu

''Lan şerefsiz'' dedi, yayından kovuldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.