Emre Belözoğlu, Vedat Muriqi'i Fenerbahçe'de görmek istiyor

Muriqi için Fenerbahçe iddiası geldi! Geçtiğimiz yıl formasını giydiği Fenerbahçe'den bu sezon başında Lazio'ya yüksek bedelle transfer olan Vedat Muriqi, yine gündemde.

Vedat Muriqi'in Fenerbahçe'ye dönmek istediği ve Emre Belözoğlu'na telefon açtığı ifade ediliyor. Bu sezon golcülerden beklediği katkıyı alamayan sarı-lacivertliler, eski yıldızını kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun Kosovalı yıldızı gelecek sezonun kadrosunda görmek istediği ve yönetime rapor verdiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi için sarı lacivertli kulübün kasasına 18.5 milyon Euro girmişti.



