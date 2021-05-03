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Emre Belözoğlu yıldız ismi istiyor

03.05.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon forvetlerin formsuzluğu nedeniyle sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, gözünü Belçikalı yıldız Christian Benteke'ye dikti. Emre Belözoğlu, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 1.90 m.'lik golcüyü çok istiyor. Sezon sonunda boşa çıkacak olan Belçikalı yıldızla kurulan ilk temas olumlu geçti.

Emre Belözoğlu yıldız ismi istiyor

Samatta bir türlü form tutamadı, Cisse beklentilerin çok altında kaldı, Ademi ocak ayında kiralandı... Eldeki forvetlerden kötünün iyisi Valencia ile sezonu tamamlamaya çalışan Fenerbahçe'de transfer önceliği golcüye verilecek. Emre Belözoğlu'nun hedefindeki isim ise Christian Benteke! Belçikalı yıldızın Crystal Palace ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-Lacivertliler, 30 yaşındaki forveti bedelsiz olarak kadroya katmanın planlarını yapıyor.

LİSTENİN İLK SIRASINDA O VAR

Emre Belözoğlu, yeni sisteminde kaleye sırtı dönük olarak oynayabilen 'pivot' santrfor istiyor. Listenin ilk sırasına da 1.90 m.'lik Benteke'nin adını yazdı. Yıldız futbolcu için ilk temasın kuruluduğu ve menaceri Kısmet Eriş ile yapılan görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi. Benteke'nin, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

31 MİLYON EURO

Christian Benteke, 2012'de Genk'ten Aston Villa'ya 8.8 milyon Euro'ya transfer olarak Premier Lig'e adım atmıştı. Yıldız futbolcu buradaki müthiş performansı sonrası 2015'te 46.5 milyon Euro'ya Liverpool'a imza attı. Ancak burada bekleneni veremeyen Belçikalı futbolcu, 2016'dan beri 31 milyon Euro'ya transfer olduğu Crystal Palace formasını giyiyor.

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