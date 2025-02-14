Emre Bol büyük konuştu! "Galatasaray, AZ'yi elerse pijamayla çıkarım!"

Fenerbahçeli kimliği ile tanınan Emre Bol, Evren Turhan ve Onur Yıldız ile düzenlediği programda, Galatasaray'ın AZ'ye mağlubiyetini değerlendirirken, Sarı-Kırmızılı ekibin turu geçmesinin imkansız olduğunu belirtti.

"GAFFUR PİJAMASI GİYERİM!"

Onur Yıldız'ın, "Galatasaray, 4-1'i çevirip AZ'yi elerse ve o moralle derbiye çıkarsa?" sorusuna karşılık Bol, " Galatasaray, AZ'yi elesin, Haftaya yayına çizgili Gaffur pijamasıyla çıkarım" diye konuştu.

"BU NE ÖZGÜVEN!"

Emre Bol'un konuşmaları sonrasında aynı programda yer alan eski milli oyuncu ve eski Galatasaray oyuncusu Evren Turhan, "Bu ne özgüven, siz şimdiden pijamaları alın" diyerek karşılık verdi.