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Emre Bol büyük konuştu! "Galatasaray, AZ'yi elerse pijamayla çıkarım!"

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
14.02.2025 16:07
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Dijital bir platformda yapılan programda konuşan Emre Bol, iddialı yorumlarda bulundu. Onur Yıldız'ın sorusu üzerine konuşan Bol, Galatasaray AZ'yi elerse yayına pijama ile geleceğini söyledi.

Emre Bol büyük konuştu! "Galatasaray, AZ'yi elerse pijamayla çıkarım!"

Fenerbahçeli kimliği ile tanınan Emre Bol, Evren Turhan ve Onur Yıldız ile düzenlediği programda, Galatasaray'ın AZ'ye mağlubiyetini değerlendirirken, Sarı-Kırmızılı ekibin turu geçmesinin imkansız olduğunu belirtti.

"GAFFUR PİJAMASI GİYERİM!"

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Onur Yıldız'ın, "Galatasaray, 4-1'i çevirip AZ'yi elerse ve o moralle derbiye çıkarsa?" sorusuna karşılık Bol, " Galatasaray, AZ'yi elesin, Haftaya yayına çizgili Gaffur pijamasıyla çıkarım" diye konuştu.

"BU NE ÖZGÜVEN!"

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Emre Bol'un konuşmaları sonrasında aynı programda yer alan eski milli oyuncu ve eski Galatasaray oyuncusu Evren Turhan, "Bu ne özgüven, siz şimdiden pijamaları alın" diyerek karşılık verdi.

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