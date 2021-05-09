Emre Bol'dan Alper Potuk'a sert sözler

Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oldu. Maçı 2-1 Fenerbahçe kazanırken, Ankaragücü'nün tek golü Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alper Potuk'tan geldi.

Potuk'un gol sonrası yaptığı sus işareti ise dikkatlerden kaçmadı.Fenerbahçe taraftarı tarafından büyük tepki toplayan hareketi futbol yorumcusu Emre Bol da eleştirdi.

"KİMSİN LAN SEN"

'Sen kimsin' ifadeleriyle Alper Potuk'a seslenen Bol, şu ifadeleri kullandı;

Ben kimsenin ekmek yediği kulüple ilgili gol sevinci yapmasına karşı değilim. Gol atar sevinir,sevinmez o kendi bileceği iştir. Bazı futbolcu var eski takımına gol atar sevinmez. Bazı futbolcu mübalağalı sevinir ona da bir şey demiyorum. Kimsin lan sen. İslam Çupi'nin çok güzel bir lafı var. 'O parmağını lavabona sokarlar.' Sana bunların daha sertini de kullanırım da Alper, ben sana rahmetli İslam Çupi'den bir örnek vermek istedim. O parmağı lavabona sokarlar. Nitekim 90 artılarda atılan gol sana...Neyse.



