Emre Bol'dan Diagne yorumu: Senegal'de timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu

Bol, Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada yaptığı hat-trick'le takımını galibiyete taşıyan Mbaye Diagne'ye ilişkin şunları söyledi:

"Bunlar cahil çocuklar ya... Bu Senegal'de kim bilir okudu mu okumadı mı bilmiyoruz. Orada timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu. Adam çok şey değil, cahil, onlara biraz iyi yaklaşmak lazım, düzgün yaklaşmak lazım."

GALATASARAY AÇIKLAMA YAPTI

Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinden 'Irkçı söylemde bulunan şahıs hakkında' başlığıyla bir açıklama yayımladı. Bol hakkında hukuki işlemlere başlanacağının belirtildiği açıklama şöyle:

"Emre Bol isimli şahıs, A Spor’da yayınlanan "Sabah Sporu" adlı programda, profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne hakkında asla kabul edilemeyecek, ırkçılık ve hakaret niteliğinde sözler sarf etmiştir.Eleştiri kavramından uzak ve ahlaktan yoksun sözleri nedeniyle bu şahıs hakkında gerekli tüm hukuki işlemler ivedilikle başlatılacaktır.Seviyesiz yorumlarıyla Türk spor basınını kirleten ve bir insanlık suçu olan ırkçı söylemleriyle ülkemizin uluslararası imajına da büyük zarar veren bu şahsa tüm spor camiasının da gerekli tepkiyi vermesini bekliyoruz."

DIAGNE CEVAP VERDİ

Diagne: "Tanrı her şeyi görür"