Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Premier Ligi'nde oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı kabul ederek imzalı formalarını almıştı. Bu davete Emre Can'ın da çağrıldığı ancak Liverpool'da forma giyen oyuncunun Recep Tayyip Erdoğan'ı geri çevirdiği iddia edildi. Bild'in haberine göre, Mesut Özil ve İlkay GÜndoğan gibi Türk köklerine sahip olan Emre Can, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine gitmedi. Haberde Emre Can'ın bir karakter gösterdiği ve fotoğrafta da yer almadığına vurgu yapıldı. NELER YAŞANDI?

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, Türk asıllı Alman milli futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmelerinden rahatsız oldu. Grindel, Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun'u kabul etmesine ilişkin yakışıksız açıklamalarda bulundu. Grindel'in Twitter hesabının yanı sıra DFB'nin internet sitesinde de yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "DFB, göçmen kökenli oyuncuların özel durumlarına elbette saygı duyuyor. Ancak hem futbol hem de DFB'nin değerleri, Bay Erdoğan tarafından yeterince önemsenmiyor. Bu yüzden milli futbolcularımızın kendisinin seçim kampanyası için istismar edilmeleri hoş değil. İki oyuncumuz, bu eylemleriyle DFB'nin uyum çalışmalarına yardım etmedi."

Alman medyası da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendi formalarını hediye ettiklerine işaret ederek, İlkay'ın Erdoğan'a takdim ettiği formasına "Sayın Cumhurbaşkanıma saygılarımla" yazdığına dikkati çekti. JOACHIM LÖW, MESUT VE İLKAY'IN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMESİNİ YORUMLADI

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, milli takımda forma giyen Türk kökenli oyuncular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın çok iyi karaktere sahip olduklarını söyledi. Löw, Dortmund'da 2018 FIFA Dünya Kupası kadrosunu açıkladığı basın toplantısında bir soru üzerine iki futbolcunun Londra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmelerini değerlendirdi. Federasyon olarak iki oyuncuya da bu konunun talihsiz bir olay olduğunu ifade ettiklerini aktaran Löw, Almanya için forma giyildiğinde bu ülkenin ve Alman değerlerinin temsil edildiğini belirtti. İki oyuncunun da göçmen kökenli olduğuna dikkati çeken Löw, "Göçmen kökenli insanların ve oyuncuların bazen göğüslerinde iki yürek attığı için anlayış gösterebiliyorum. Bunu bir çatı altında toplamak her zaman kolay değil. İkisi de bize, siyasi bir mesaj vermek istemediklerini ima etti" şeklinde konuştu.