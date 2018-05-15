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Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

FUTBOL HABERLERİ  | 15.05.2018 16:25 | Son Güncelleme

Emre Can'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ret! Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı ağırlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine Emre Can'ın olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Premier Ligi'nde oynayan Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı kabul ederek imzalı formalarını almıştı. Bu davete Emre Can'ın da çağrıldığı ancak Liverpool'da forma giyen oyuncunun Recep Tayyip Erdoğan'ı geri çevirdiği iddia edildi.

Bild'in haberine göre, Mesut Özil ve İlkay GÜndoğan gibi Türk köklerine sahip olan Emre Can, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine gitmedi. Haberde Emre Can'ın bir karakter gösterdiği ve fotoğrafta da yer almadığına vurgu yapıldı.

NELER YAŞANDI?
Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel, Türk asıllı Alman milli futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmelerinden rahatsız oldu. Grindel, Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun'u kabul etmesine ilişkin yakışıksız açıklamalarda bulundu.

Grindel'in Twitter hesabının yanı sıra DFB'nin internet sitesinde de yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"DFB, göçmen kökenli oyuncuların özel durumlarına elbette saygı duyuyor. Ancak hem futbol hem de DFB'nin değerleri, Bay Erdoğan tarafından yeterince önemsenmiyor. Bu yüzden milli futbolcularımızın kendisinin seçim kampanyası için istismar edilmeleri hoş değil. İki oyuncumuz, bu eylemleriyle DFB'nin uyum çalışmalarına yardım etmedi."

Alman medyası da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendi formalarını hediye ettiklerine işaret ederek, İlkay'ın Erdoğan'a takdim ettiği formasına "Sayın Cumhurbaşkanıma saygılarımla" yazdığına dikkati çekti.

JOACHIM LÖW, MESUT VE İLKAY'IN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMESİNİ YORUMLADI
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, milli takımda forma giyen Türk kökenli oyuncular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın çok iyi karaktere sahip olduklarını söyledi. Löw, Dortmund'da 2018 FIFA Dünya Kupası kadrosunu açıkladığı basın toplantısında bir soru üzerine iki futbolcunun Londra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmelerini değerlendirdi.

Federasyon olarak iki oyuncuya da bu konunun talihsiz bir olay olduğunu ifade ettiklerini aktaran Löw, Almanya için forma giyildiğinde bu ülkenin ve Alman değerlerinin temsil edildiğini belirtti. İki oyuncunun da göçmen kökenli olduğuna dikkati çeken Löw, "Göçmen kökenli insanların ve oyuncuların bazen göğüslerinde iki yürek attığı için anlayış gösterebiliyorum. Bunu bir çatı altında toplamak her zaman kolay değil. İkisi de bize, siyasi bir mesaj vermek istemediklerini ima etti" şeklinde konuştu.

"ONLARI MİLLİ TAKIMA ALMAMAYI TEK SANİYE BİLE DÜŞÜNMEDİM"
Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ı uzun süreden beri tanıdığını belirten Löw, "İkisinin de çok iyi karaktere sahip olduğunu söyleyebilirim. Uzun zamandan beri onları tanıyorum. Entegrasyon için çok şey yaptılar" ifadelerini kullandı.

Bu konu üzerine iki oyuncunun da düşüneceklerini aktaran Löw, gelecek hafta milli takım toplandığında oyuncularla görüşeceklerini kaydetti. Bir gazetecinin, iki oyuncuyu bu olaydan dolayı milli takıma almamayı düşünüp düşünmediğine ilişkin sorusuna da Löw, "Tek saniye bile düşünmedim" cevabını verdi.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Helal olsun Emre CAN sana. Duyarlı davranmışsın. Siyasetin oyuncagı siyasetin soytarısı olmamışsın. Tekrar helal olsun.
Ben de zerre kadar sevmiyorum ama bu ülkenin cumhurbaşkanı ne kadar yanlış yapsa da elin memleketine gelmiş davet etmiş, gavura karşı samimiymiş gibi görünmek bile yeterr davete icabet etmek emreyi büyütürdü tayyibi değil neyse herkesin farklı düşüncesi vardır tabi katılan olur olmaz, ben öyle düşünüyorum
bravo
doları 4.5 lira yapan adam benim ayağıma gelsin demiştir
çokta tın bumu haber oldu şimdi
lüzumsuz insanlara değer verince kendilerini bir şey zannediyorlar,emre can kim ya?
Cumhurbaskani olarak beni ayagina cagiriyorsa ise, sayin erdogana oy vermesem de giderim, ve bir emri var ise alir yerine getiririm, ama sayin erdogan bir siyasi parti baskanligini sectiginden bu yana, benim cumhurbaskanim degildir, kabul etmiyorum, o makam partiler ustudur, bende gitmezdim , bu cagriya uymazdim
sadece onlar değil, bizim türkiyedeki avrupalılar da rahatsız oldu.
Ben bir tek o çocuğa isinamadim. Türk olup olmadığı bile belli değil. çok itici.
adı TÜRK
aferin emre mora bu yaşta bu akıl ne mal olduğunu anlamış bunun
yetti artık tamam dedi galiba aman gelme ülkeye çekerler içeri.
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