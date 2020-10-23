Emre Can, koronavirüse yakalandı

Bundesliga devi Borussia Dortmund, yapılan testler sonucunda Emre Can'ın Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.
Oyuncunun semptom taşımadığı ve test sonucu belli olduktan sonra karantinaya alındığı duyuruldu.
Türk asıllı Alman milli oyuncu, Dortmund'un Ruhr derbisinde Schalke ile 24 Ekim 19:30'da oynayacağı maçta sahada olamayacak. (Goal)
SON DAKİKA! Galatasaray'da flaş istifa kararı!
Galatasaray'da son dakika Babel krizi!
Fenerbahçe bombayı patlattı! Dorukhan Toköz...
'Beşiktaş maçını değerlendirmeliyiz'
Milan Celtic'i 3 golle geçti
Serdar Aziz'den anlamlı destek
Dünya devi Milli yıldızın peşinde!
Natalie Portman'ın takımına iki yeni ortak
İki hakemin koronavirüs testi pozitif
Türkiye'ye geri dönüyor! İşte o takım...
'Şampiyonluk mücadelesi vereceğiz'
Okuyucu Yorumları 0 yorum