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Emre Can, koronavirüse yakalandı

ALMANYA HABERLERİ  | 23.10.2020 18:49 | Son Güncelleme

Dortmund, Türk asıllı Alman milli oyuncusu Emre Can'ın koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Emre Can, koronavirüse yakalandı

Bundesliga devi Borussia Dortmund, yapılan testler sonucunda Emre Can'ın Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.

Oyuncunun semptom taşımadığı ve test sonucu belli olduktan sonra karantinaya alındığı duyuruldu.

Türk asıllı Alman milli oyuncu, Dortmund'un Ruhr derbisinde Schalke ile 24 Ekim 19:30'da oynayacağı maçta sahada olamayacak. (Goal)

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