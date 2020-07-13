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Emre Çolak, Deportivo'da kadro dışı kaldı

İSPANYA HABERLERİ  | 13.07.2020 18:44 | Son Güncelleme

Sosyal medyada Deportivo ile ilgili tüm paylaşımlarını silen ve kulüpten izin almadan antrenmana gelmeyen Emre Çolak'ın kalan iki haftada kadro dışı bırakılacağı iddia ediliyor.

Emre Çolak, Deportivo'da kadro dışı kaldı

İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Deportivo La Coruna'da forma giyen Türk futbolcu Emre Çolak, takımının bu sabahki antrenmanına katılmadı.

İspanyol basını, Emre'nin sakatlık sorunu olmadığını ve kulüpten izin almadan bu sabahki antrenmana katılmadığını yazdı.

İkinci ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'nun dün sahasında oynadığı ve Extremadura'ya 3-2 yenildiği maça yedek başlayan Emre, 58. dakikada Mujaid Sadick'in yerine oyuna girmişti.

La Coruna gazeteleri, Emre'nin mağlup oldukları maçın ardından "sinirli bir şekilde stadı terk ettiğini" iddia etti.

Haberlerde, Emre'nin bu sabahki antrenmana katılmayışıyla ilgili kulübün bir açıklama yapmadığı vurgulanırken, "Türk futbolcu yeni bir saygısızlık olayından sonra mavi-beyazlı formayı bir daha giyemeyebilir." ifadesi kullanıldı.

Emre ayrıca sosyal medyadaki hesaplarından bu zamana kadar Deportivo ile ilgili yaptığı tüm paylaşımları sildi.

Diğer yandan Deportivo takımının taraftar grubu "Riazor Blues" da sosyal medya hesabından "Zaman herkesi layık olduğu yere koyuyor. Dönüşün yılın en kötü haberiydi. Deportivo'dan git Emre Çolak." diye yazarak, futbolcuya tepki gösterdi.

Deportivo'ya ara transfer döneminde gelen Emre Çolak, şimdiye kadar 16 maçta forma giyip 2 gol attı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 29 yaşındaki Emre'nin, Türkiye'de bir kulübe transfer olacağı ileri sürülüyor.

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