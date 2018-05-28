Emre Çolak transferi için Şenol Güneş'in kararı bekleniyor!

İspanya Ligi'nde küme düşen Deportivo La Coruna'da oynayan Emre Çolak'ın ismi Beşiktaş'la anılırken, yönetimin yıldız futbolcuyla temasa geçtiği ve son kararını teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda vereceği belirtildi.

Deportivo ile 1 yıllık sözleşmesi olan Emre'nin de İspanya 2. Ligi'nde forma giymek istemediği ve Beşiktaş'a sıcak baktığı öğrenildi.

Bu arada Güneş'in, Galatasaray'la mukavelesi sona eren Yasin Öztekin için "Diğer alternatiflere bakalım, ona göre hareket edelim" görüşünü bildirdiği ifade edildi.

G.Saray altyapısında yetişen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Deportivo formasıyla 26 karşılaşmaya çıkarak, 2 gol attı ve 1 de asist yapmayı başardı.

(Sabah)

