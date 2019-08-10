SPOR

Emre Demir, U17 Milli takıma davet edildi

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 10.08.2019 08:50 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor'un genç yıldız oyuncusu Emre Demir, U17 Milli Takım kampına davet edildi.

Emre Demir, U17 Milli takıma davet edildi

U17 Milli Takımı 25-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ukrayna'da katılacağı Viktor Bannikov Turnuvası maçları aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular 20 Ağustos 2019 Salı günü saat 15.00'de, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Açıklanan aday kadroda yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor'un yıldız adayı Emre Demir, Litvanya, Slovakya ve Belarus maçlarından nasıl bir performans ortaya koyacağı merak ediliyor.

Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor Antalya'da 'Sualtının Göbeklitepesi' ahtapot eşliğinde gün yüzüne çıkıyor
Kayserispor 9 Bin kombine sattıKayserispor 9 Bin kombine sattı
Kayserispor’a Chery’den kötü haberKayserispor’a Chery’den kötü haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
emre demir İstikbal Mobilya Kayserispor Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

İBB'deki o atama tepki çekmişti! İstifa etti

Mesut Özil kadro dışı!

Mesut Özil kadro dışı!

Bir flaş transfer daha açıklandı

Bir flaş transfer daha açıklandı

''Fiorentina benim ikinci yuvam''

''Fiorentina benim ikinci yuvam''

Mirin'in yeni adresi belli oldu

Mirin'in yeni adresi belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Tarihi yenilgi sonrası açıklama

Tarihi yenilgi sonrası açıklama

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yeni transfer sakatlandı! 6 ay yok

Yeni transfer sakatlandı! 6 ay yok

Kayseri, G.Saraylı ismi kaptı

Kayseri, G.Saraylı ismi kaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emre Demir, U17 Milli takıma davet edildi

Emre Demir, U17 Milli takıma davet edildi

Kayserispor 9 Bin kombine sattı

Kayserispor 9 Bin kombine sattı

Kayserispor’a Chery’den kötü haber

Kayserispor’a Chery’den kötü haber

Pedro Henrique, Kayseri'ye ayak bastı

Pedro Henrique, Kayseri'de

Kayserispor, Ben Rienstra transferini açıkladı

Kayseri'den bir transfer daha

Kayserispor Mensah'ı satmayacak

Kayserispor Mensah'ı satmayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.