Emre Karayel oğlunu paylaştı! "Zamanın durduğu an"

İlk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan 41 yaşındaki Karayel, oğluyla birlikte objektif karşısına geçti. Baba-oğul pozlarını Instagram hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, mutluluğunu da dile getirdi.

"ZAMANIN DURDUĞU AN!"

Emre Karayel'in, "Zamanın durduğu an... 'Bebekler enerjinizi hissediyor' derlerdi de inanmazdım. Oğlum ağladığında ona, 'Babacığım yanındayız. Annen, baban seni çok seviyoruz. Korkma' diyorum, susuyor yeminle. Deneyin, bayılacaksınız." notunu düştüğü gönderi kısa sürede 9 binden fazla beğeni aldı.





