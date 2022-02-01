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Emre Karayel oğlunu paylaştı! "Zamanın durduğu an"

01.02.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emre Karayel, oğluyla birlikte objektif karşısına geçti. Can'ı öperken verdiği pozu Instagram'dan yayınlayan ünlü oyuncu, "Zamanın durduğu an... 'Bebekler enerjinizi hissediyor' derlerdi de inanmazdım. Oğlum ağladığında ona, 'Babacığım yanındayız. Annen, baban seni çok seviyoruz. Korkma' diyorum, susuyor yeminle. Deneyin, bayılacaksınız" dedi.

Emre Karayel oğlunu paylaştı! "Zamanın durduğu an"

İlk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan 41 yaşındaki Karayel, oğluyla birlikte objektif karşısına geçti. Baba-oğul pozlarını Instagram hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, mutluluğunu da dile getirdi.

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"ZAMANIN DURDUĞU AN!"

Emre Karayel'in, "Zamanın durduğu an... 'Bebekler enerjinizi hissediyor' derlerdi de inanmazdım. Oğlum ağladığında ona, 'Babacığım yanındayız. Annen, baban seni çok seviyoruz. Korkma' diyorum, susuyor yeminle. Deneyin, bayılacaksınız." notunu düştüğü gönderi kısa sürede 9 binden fazla beğeni aldı.

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Emre Karayel
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