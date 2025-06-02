Emre Kılınç: "Bu formayla daha yazacak çok hikayemiz var"

Sezon boyunca açıklama yapmayan ve zaman zaman taraftarla arası açılan Kılınç, şimdiye kadar susmayı tercih ettiğini ifade etti.

"BU FORMAYLA DAHA YAZACAK ÇOK HİKAYEMİZ VAR"

Ligin en çok asist yapan 2. oyuncu olduğunu vurgulayan deneyimli oyuncu Emre Kılınç, "Samsunspor formasıyla kariyer rekorumu kırdım. 3 gol, 12 asist yaptım. Süper Lig’de en çok asist yapan 2. oyuncuyum. Ama rakamların ötesinde bu şehir için, bu arma için ne verdiğimi ben biliyorum. Sezon boyunca üzerime çok gelindi. Herkesi kendi kalbinin ve vicdanının süzgecine bırakıp susmayı tercih ettim. Son nefesime kadar Samsunspor için elimden geleni yaptım, yapmaya da devam edeceğim. Bugün sadece bir maç kazanmadık, Avrupa’ya gittik. Bu yol kolay olmadı ama biz inandık, vazgeçmedik. Şimdi sırada Avrupa sahnesi var. Bu formayla daha yazacak çok hikayemiz var" diye konuştu.

30 yaşındaki Emre Kılınç, kırmızı-beyazlılar ile bu sezon 31 lig maçında 3 gol, 12 asist katkısı yaptı.