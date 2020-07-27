Emre Kılınç ile Sivasspor yolların ayrıldığını açıkladı

Sivasspor kulübünde 3.5 yıl forma giyen Emre Kılınç ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Sivas ekibinden yapılan açıklamada, "Emre Kılınç'a kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emre" ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY'A İMZA ATACAK

Bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 28 maçta 8 gol 5 asist yapan 25 yaşındaki oyuncunun transfer sezonunun açılmasıyla birlikte Galatasaray'a imza atması bekleniyor. (Akşam)

