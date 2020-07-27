Emre Kılınç'tan Galatasaray'a 4 yıllık imza!

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un yıldız isimlerinden Emre Kılınç, sözleşmesini tamamlayarak takımından ayrılmıştı.
beIN SPORTS'un haberine göre; Galatasaray, Emre Kılınç ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray Kulübü, Emre Kılınç'ın transferini 10 Ağustos'ta açıklayacak. 25 yaşındaki futbolcu, 12 Ağustos'taki ilk idmanda yer alacak.
Sivasspor'da bu sezon 31 resmi maçta görev alan Emre Kılınç, 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Sivasspor'dan yapılan açıklamada "3,5 sezon boyunca formamızı terleten, sahada kazanmak için her şeyini oraya koyan ve güzel anılarla Demir Grup Sivasspor'umuzdan ayrılan Emre Kılınç'a kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emre." denildi.
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