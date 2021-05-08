Emre Kocadağ: Aboubakar ağrım var diyor

Süper Lig’in 40. haftasında Galatasaray’a deplasmanda 3-1 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Beşiktaş 81 puanda kalarak liderliğini sürdürdü. 90 dakikanın ardından basın mensuplarına konuşan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, maçın hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirdi.

"HAKEM SONUCA ETKİ ETTİ"

Çakır'ın sonuca etki ettiğini vurgulayan Kocadağ, ''Hakem sonuca etki etti. Maça ortak etmemek için takdir haklarını verdiklerini düşünüyoruz. Bizim avantajımız devam ediyor.'' dedi.

ABOUBAKAR AÇIKLAMASI

Kocadağ,''Aboubakar'ın sözleşme nedeniyle oynamadığını düşünmüyorum. Son MR'ında sıkıntı görüldü. Oynaması için kendini hazır hissetmesi gerekiyor. Oyuncu 'Ağrım var' diyor ve MR'da bu çıkıyorsa bunda farklı bir şey aramamız abes olur.'' dedi.

