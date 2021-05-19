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Emre Kocadağ: Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulübü!

19.05.2021 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ gelecek planları hakkında konuştu.

Emre Kocadağ: Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulübü!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, şampiyonluk kutlamaları için Boğaz'da Dolmabahçe'ye doğru giderken gelecek planlarına değindi.

Çok önemli bir şampiyonluk kazandıklarını söyleyen Kocadağ, "En anlamlı şampiyonluklardan birini yaşadık. Çok mutluyuz. Bundan sonraki hedef artık orta ve uzun vadedeki planlara geçme vakti bence Beşiktaş için. Bu şampiyonluk, Beşiktaş'ın hem maddi hem de manevi şekilde değerlendireceği bir şampiyonluk." dedi.

Gelecek 10 yıla damga vuracak bir sistem kurmak istediklerini söyleyen yönetici, "Her sene kafaya oynayan, belki 10 sene sonra da Türkiye'nin en fazla şampiyon olan takımının altyapısını kurabilirsek, biz oluruz, olmayız, bundan sonra Beşiktaş'a gelecek yönetimler bunun devamını getirirler. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulübü." ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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