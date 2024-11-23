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Emre Kocadağ'dan Hasan Arat'a cevap! "Sütlaç yapmak öyle göründüğü gibi kolay değildir!"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.11.2024 10:19
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Beşiktaş'ın eski yöneticisi Emre Kocadağ, siyah-beyazlıların başkanı Hasan Arat'a cevap verdi. Siyah-beyazlı taraftarların son dönemde eleştirisini alan Hasan Arat'ın yeniden aday olmayacağı konuşuluyordu.

Emre Kocadağ'dan Hasan Arat'a cevap! "Sütlaç yapmak öyle göründüğü gibi kolay değildir!"

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Emre Kocadağ, başkan Hasan Arat'ın açıklamalarını Sabah'a değerlendirdi ve flaş bir cevap verdi.

"GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ KOLAY DEĞİLDİR SÜTLAÇ YAPMAK"

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"Bırakacak söylentilerinin dedikodu çıkmasına sevindim. Kendisine büyük vaatlerini yerine getirmek için istediği süreyi vermek gerekir. Başkalarının işlerini takip etmek yerine baba mesleğini onurla yapıyorum ama öyle göründüğü gibi kolay değildir sütlaç yapmak. Hariçten gazel okuyanların Beşiktaş 'ı yönetmeyi kolay sanması gibi. Sosyal medya ile gelip, iş yapanları silah gibi kullanıp şimdi şikâyet etmek olmaz. Sosyal medya bumerang gibidir, gün gelir kullananı vurur."

"BEŞİKTAŞ, RAKİPLERİN AĞZIYLA KONUŞMAZ"

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"Eskiler 'Dolar arttı', yeniler 'Faiz arttı' diyor. Herkes kendi dönemindeki rakamlara bahane arıyor ama 30-40 milyon Euro'luk kontratlarla popülizm yapmaktan vazgeçmiyor. Beşiktaş, rakiplerin ağzıyla konuşmaz. Başkalarının değirmenine su taşımakla olmaz bu işler."

HASAN ARAT NE DEMİŞTİ?

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"Birisi' Borç 100 milyon arttı' diyor, aynı ekipten başkası bir hafta sonra '150 milyon dolar arttı' diyor. Bu sütlaç yapmaya benzemez! Borç arttı, bu yapıda artmaması mümkün değil. Beşiktaş'ın rakamları hiçbir kulüpte konuşulmadığı kadar konuşuluyor. Eski yönetici arkadaşlar ne istiyorsunuz? Mali genel kurulda konuşmuyorsunuz, ibra olmuyorsunuz… Sonra boy boy demeç veriyorsunuz."

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