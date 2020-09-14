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Emre Kocadağ'dan transfer müjdesi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.09.2020 08:57 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, 2-3 takviye daha yapılabileceğini kaydetti ve santrfor pozisyonu için Nikola Kalinic'in listenin başlarında olduğunu, Gökhan Töre'ye ise tekliflerini ilettiklerini söyledi.

Emre Kocadağ'dan transfer müjdesi

Beşiktaş'ın Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettiği müsabakanın ardından Beşiktaş Kulübü'nün Asbaşkanı Emre Kocadağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sezonun hayırlı geçmesini dilediğini söyleyerek sözlerine başlayan Kocadağ, "Hocamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onun için de iyi bir hediye oldu. Transfer noktasında henüz bitmemiş transferler var. İlk devre itibarıyla, ilk 15 dakika daha tutuk bir takım vardı. Sonrasında bizi memnun eden bir oyun oldu. Aramıza katılacak bazı oyuncu arkadaşlar var. Bugün gelen Josef de Souza var. 2-3 takviye daha olabilir diye düşünüyorum. Onlar da gelince daha iyi bir Beşiktaş olacak" dedi.

"KALİNİC'E DE BAŞKA OYUNCULARA DA İLGİMİZ VAR"

"Kalinic'e ilgimiz var" diyen Kocadağ, "Kalinic'le alakalı da var, başka oyuncular için de var. Gökhan Töre'ye teklifimizi ilettik. Bizim istediğimiz teklife gelirse, onu da kadromuza katacağız inşallah. Aboubakar'la ilgili bir sonuç yok. Şu anda o, listenin ilk sırasında değil diyelim. Kalinic var, başka isimler de var" diye konuştu.

"EN İYİSİNİ GETİRECEĞİZ"

Sağ bek için 1-2 alternatifleri olduğunu kaydeden Emre Kocadağ, şöyle konuştu: "İsimler üzerinden konuşmayalım, sonuna geldik. 1-2 alternatif var. Gecikiyor olmasının bazı nedenleri var. Bu sene nedense yorumcular ilk haftadan şampiyonu ilan ettiler, bizi de geride görüyorlar, nedense takımı beğendiremedik. Bizim önceliklerimiz var, buna göre transfer yapacağız. Taraftarlarımız sakin olsun, bize güvensinler. En iyisini getireceğiz."

"TEKLİFLER VAR"

Emre Kocadağ, Domagoj Vida için teklifler olduğunu ancak önceliğin eksikleri kapatmak olduğunu söylerken, kadro dışı bırakılan Mirin ve Douglas ile ilgili olarak ise "Mirin ve Douglas'a gelen teklifler var, değerlendirmediler, kadroda düşünmediğimiz isimler, ayrı antrenman yapıyorlar. Bakacağız" dedi ve sözlerini noktaladı.

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