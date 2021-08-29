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Emre Kocadağ’dan Umut Meraş açıklaması

29.08.2021 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "En son 1 ya da 2 transfer yapabiliriz diye söylemiştik. Umut Meraş’la belli bir noktaya geldik. Resmi olarak bitmiş bir transfer değil" dedi.

Emre Kocadağ’dan Umut Meraş açıklaması

Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük’ü 1-0’lık skorla mağlup etti.

Mücadelenin ardından Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Kocadağ, milli ara öncesi 3 puan almanın önemli olduğunu dile getirerek, "Toplam 7 puan toplayıp milli arada yeni oyuncularımızın da kadroya dahil olmasıyla daha iyi bir ivme yakalayacağımıza inanıyorum. Bugünkü maç o anlamda önemliydi. İyi bir kadro kurduğumuza inanıyorum. Geçen seneki dar kadronun yerine bu sene daha geniş bir kadro kurduk. Kulübede daha zengin bir ekip var" şeklinde konuştu.

"LİGİN SONUNA KADAR YARIŞIN İÇİNDE KALMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Emre Kocadağ, ligin 4 favorisi olduğunu vurgulayarak, "Takımın gücünün farkındayız. İyi bir kadro olduğunun farkındayız ama ligin tek favorisi değiliz. Bu ligin doğal 4 büyük favorisi var. Onun dışında iyi takımlar kurmuş ekipler var. Zorlu bir lig olacak. Biz de geçen seneki tevazumuzu, gayretimizi bırakmadan ligin sonuna kadar yarışmanın içinde kalmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"UMUT MERAŞ İLE BELLİ BİR NOKTAYA GELDİK"

Umut Meraş ile görüşmeye devam ettiklerini ancak transferin resmiyete kavuşmadığını belirten Kocadağ, şu ifadelere yer verdi:

"En son 1 ya da 2 transfer yapabiliriz diye söylemiştik. Umut Meraş’la belli bir noktaya geldik. Resmi olarak bitmiş bir transfer değil. Onun dışındaki isimlerle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz ama bir stoper transferi yapacağımızı belirtmiştik. Önümüzde birkaç gün daha var, bir fırsat transferi olursa onu da gerçekleştiririz."

"TARAFTARIMIZ BİZİ 11'E 11 OYNATTI"

Emre Kocadağ, müsabakada ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atılan Salih Uçan’a verilen ilk kartın ağır olduğunu söyleyerek, "Geçen hafta verilmeyen bir penaltımız var. Onunla alakalı başkanımız açıklama yaptı. Bugün de ilk sarı kartın ağır olduğunu düşünüyorum. Bizim takımımız çok ciddi bir takım. Hakem camiası da yeni yeni lige ısınıyor. İnşallah daha iyi yöneteceklerdir diye umuyorum. Yönetim olarak bu konuları takip ediyoruz. Bugün 10 kişi kaldık ama taraftarımız bizi 11’e 11 oynattı. Eksik kalan noktayı taraftarımız doldurdu" diye konuştu.

"UTKU'YU OYNAYACAĞI BİR KULÜPTE DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Kalecileri Utku Yuvakuran’ı devamlı forma giyebileceği bir takıma göndermeyi hedeflediklerini anlatan Kocadağ açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Utku, yatırım yaptığımız, gelecekte iyi şeyler beklediğimiz bir kaleci. Devamlı oynayacağı bir kulüp olursa değerlendirmek istiyoruz. Diğer isimlerle alakalı geçen seneden beri devam eden süreçler ve uzun kontratlarının getirdiği sorunlar var. Bu sene onlar da son senelerini yaşıyorlar. Beşiktaş menfaatleri çerçevesinde onlarla da yolları ayırmayı planlıyoruz."

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Fatih Karagümrük
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