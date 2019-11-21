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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: 1 veya 2 transfer yapılacaktır

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.11.2019 14:24 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Takımın eksiği nedir, onları değerlendireceğiz. En uygun bölgeye 1 veya 2 transfer yapılacaktır. Forvet transferi olabilir" dedi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: 1 veya 2 transfer yapılacaktır

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Borsa İstanbul Yerleşkesi'nde düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "Tamamen Konyaspor maçına motive olmuş vaziyetteyiz. Oradan da galibiyetle dönmek istiyoruz. Takımın havası gayet iyi. Hocamız ve Ümraniye’deki hava olumlu. Biz maç maç bakıyoruz. Devre arasına kadar olabildiğince galibiyetlerle devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

"EKSİK BÖLGELERE TRANSFER YAPMAK İSTİYORUZ"

Transferle ilgili ise Kocadağ, "Gönlümüzden eksik bölgelere transfer yapmak geçiyor. Hocamızın da bunlarla alakalı talepleri olacaktır. Bizim yönetimimizde de transferden sorumlu yönetici var. Takımın eksiği nedir, onları değerlendireceğiz. En uygun bölgeye 1 veya 2 transfer yapılacaktır. Forvet transferi olabilir. Hocanın isteği doğrultusunda hangi bölgelere takviye istenirse. Devre arasındaki pozisyonumuz da önemli. Nasıl gireceğiz, devam edeceğiz. Bu planlamayı yaparız. Şu an isimler üzerinden konuşmak çok yanlış olur. 'O gelir, bu gider' diye bir şey yok. Büyük kulüplerde planlamalar daha önceden yapılıyor. Belli isimler üzerinde duruluyor. Netleşmesi, tabii ihtiyaç dahilinde olacak. Bir sakatlık olur ihtiyaç olur oraya da transfer yapılır" ifadelerini kullandı.

"KARIUS DEĞERLİ BİR OYUNCU"

Kaleci Loris Karius ile ilgili soruya ise Kocadağ, "Bu sene Karius iyi bir performans gösteriyor. Onunla alakalı gerekli girişimleri yapacağız. Kendisi değerli bir oyuncu, kariyeri belli. Biz onun kalmasını isteriz. Bunu şartlar belirler. Aboubakar şu an gündemimizde var diyemem ama olmayacak diye bir şey yok. Bu tamamen ekonomik şartlara göre. Kulübün içine girdikçe ciddi sıkıntıları görebiliyoruz. Biz burada çözüm üretmeye geldik. Bunların üstesinden geleceğiz" yanıtını verdi.

(DHA)


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