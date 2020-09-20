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Emre Kocadağ: Nazım Sangare süreci kapanmıştır

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.09.2020 08:47 | Son Güncelleme

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "1 tane negatif oyuncu yakaladığınızda iş düzeliyorsa ona göre yol izleyebilirdik. Bundan sonra talimatlar ne olacak bilmiyorum. Belki de bunları yaşayarak göreceğiz. Federasyondan bize bir cevap gelmedi. İnşallah herkes negatiftir ve bizim oyunculara bir şey olmamıştır" dedi. Nazım Sangare konusunda da konuşan Kocadağ, "Nazım konusunda kulübüyle görüştük. F.Bahçe anlaştıysa hayırlı olsun. Başkan anlaştığını söylüyorsa süreç kapanmıştır" ifadelerini kullandı.

Emre Kocadağ: Nazım Sangare süreci kapanmıştır

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "1 tane negatif oyuncu yakaladığınızda iş düzeliyorsa ona göre yol izleyebilirdik. Bundan sonra talimatlar ne olacak bilmiyorum. Belki de bunları yaşayarak göreceğiz. Federasyondan bize bir cevap gelmedi. İnşallah herkes negatiftir ve bizim oyunculara bir şey olmamıştır" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig’in 2. haftasında evinde Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kocadağ, "3-4 tane test yapıldı ve daha önce oynatmadığımız oyuncular oldu. 1 tane negatif oyuncu yakaladığınızda iş düzeliyorsa ona göre yol izleyebilirdik. Bundan sonra talimatlar ne olacak bilmiyorum. Belki de bunları yaşayarak göreceğiz. Federasyondan bize bir cevap gelmedi. İnşallah herkes negatiftir ve bizim oyunculara bir şey olmamıştır. Biz geçen hafta zaten Trabzon’da kazandığımız maçın ardından ilginç bir başlangıç olduğunu söylemiştik hakemler noktasında. Geçen seneki başarısız yönetim bu senede devam ediyor. Geçen haftanın tamamında yanlış olan kararlar vardı. Yalnız medyada yorumcular ilginç. Farklı yorumlar var. Herkesin görüşü farklı. Bu penaltıydı bu değildi diye. Bizim konularla ilgili bizim söylediklerimizin tersine yorumlar yapıldı. Onları da takip ettik. Bugün de merakla takip edeceğim. Bugün yeni talimat diyorlar. Yukarısı el değil aşağısı el. Kaleye giden topun çevrilmesi var elle. Öncesinde faul var, hoca avantaja bırakıyor. Maçın içinde böyle 3-4 tane pozisyon var. İlginç yani. O algılar da ilginç. Hakemlerin VAR’a gidip o eli görüyor ya da el değil biz yanlış biliyoruz. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Beşiktaş kökenli yorumcular da biraz diğer takımların yorumcularını izlesinler" diye konuştu.

“NAZIM İÇİN AÇIKLAMA YAPMAYA GEREK YOK”

Nazım Sangare konusunda da konuşan Kocadağ, "Biz Nazım konusunda kulübüyle görüştük. Fenerbahçe kendisiyle anlaştıysa hayırlı olsun deriz. Nazım süreci başkan anlaştığını söylüyorsa kapanmıştır. İmza attılarsa kapanmıştır. Gerek yok şimdi Antalyaspor başkanı açıklama yaptıysa onun üzerine açıklama yapmaya gerek yok. Takımlar için hayırlısı olsun" açıklamalarında bulundu.

Kocadağ, forvet transferiyle ilgili ise "İsim vermeyelim. En hayırlısı olan gelecek. Alternatif oyuncularımız var transfer için. Rakiplerimize de bakıyoruz onlarda bir sürü transfer yapıyor ve eksik bölgeleri var. Avrupa da transfer yeni yeni piyasada kendini kulüp arar pozisyona geldi. Taraftarımız o yüzden yanlış algılamasın. Bu tarz isimler için işin sonuna kadar beklemek gerekiyor. Vida isim itibariyle belli bir oyuncu. Onunla alakalı teklifler geliyor. Mirin ile durumlar ise aynı noktada" dedi.

(DHA)

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