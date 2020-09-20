Emre Kocadağ: Nazım Sangare süreci kapanmıştır

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "1 tane negatif oyuncu yakaladığınızda iş düzeliyorsa ona göre yol izleyebilirdik. Bundan sonra talimatlar ne olacak bilmiyorum. Belki de bunları yaşayarak göreceğiz. Federasyondan bize bir cevap gelmedi. İnşallah herkes negatiftir ve bizim oyunculara bir şey olmamıştır" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig’in 2. haftasında evinde Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kocadağ, "3-4 tane test yapıldı ve daha önce oynatmadığımız oyuncular oldu. 1 tane negatif oyuncu yakaladığınızda iş düzeliyorsa ona göre yol izleyebilirdik. Bundan sonra talimatlar ne olacak bilmiyorum. Belki de bunları yaşayarak göreceğiz. Federasyondan bize bir cevap gelmedi. İnşallah herkes negatiftir ve bizim oyunculara bir şey olmamıştır. Biz geçen hafta zaten Trabzon’da kazandığımız maçın ardından ilginç bir başlangıç olduğunu söylemiştik hakemler noktasında. Geçen seneki başarısız yönetim bu senede devam ediyor. Geçen haftanın tamamında yanlış olan kararlar vardı. Yalnız medyada yorumcular ilginç. Farklı yorumlar var. Herkesin görüşü farklı. Bu penaltıydı bu değildi diye. Bizim konularla ilgili bizim söylediklerimizin tersine yorumlar yapıldı. Onları da takip ettik. Bugün de merakla takip edeceğim. Bugün yeni talimat diyorlar. Yukarısı el değil aşağısı el. Kaleye giden topun çevrilmesi var elle. Öncesinde faul var, hoca avantaja bırakıyor. Maçın içinde böyle 3-4 tane pozisyon var. İlginç yani. O algılar da ilginç. Hakemlerin VAR’a gidip o eli görüyor ya da el değil biz yanlış biliyoruz. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Beşiktaş kökenli yorumcular da biraz diğer takımların yorumcularını izlesinler" diye konuştu.