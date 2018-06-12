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Emre Mor'dan Galatasaray'a kötü haber

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.06.2018 11:15 | Son Güncelleme

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo, Emre Mor'u takımda tutma kararı aldı. Mavi beyazlılar, Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen milli futbolcuyu bırakmak istemiyor.

Emre Mor'dan Galatasaray'a kötü haber

Celta Vigo başkanı Carlos Morinyo'nun 21 yaşındaki yıldız futbolcunun geleceği hakkındaki kararı takımın yeni teknik direktörü Antonio Muhammed'e bıraktığı bildirildi. İspanyol basınına yansıyan haberlerde 'El Turco' lakablı Arjantinli teknik adamın, Emre Mor'un yeteneklerinden faydalanmak istediği ve bu futbolcunun kalmasından yana olduğu belirtiliyor.

İspanyol ekibinin geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund'dan 13 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığı yıldız futbolcuyu kiralamayı kesinlikle düşünmediği kaydedildi.

Milli futbolcu geride bıraktığımız sezon içerisinde, görevden ayrılan teknik direktör Juan Carlos Unzue ile zaman zaman sorunlar yaşamıştı. Unzue'nin antrenmanlara geç kalmakla itham ettiği Emre Mor, hocası tarafından iki kez kadro dışı bırakılmıştı. LaLiga'da 23 maça çıkan Emre 1 gol atıp, 3 asist yaparken bu performansıyla beklentilerin altında kalmıştı.

(beIN Sports)

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Anahtar Kelimeler:
Emre Mor Galatasaray Spor Toto Süper Lig

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