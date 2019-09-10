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Emre Mor durmuyor! Yağmur Taktaş'a attığı mesajlar ifşa oldu

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ÜNLÜLER  | 10.09.2019 10:52 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor'un Yağmur Taktaş ile tanışmak için attığı mesajlar ortaya çıktı. Milli futbolcu daha önce Cansu Taşkın ve Brezilyalı model Angelica Perla'ya da mesaj atmıştı.

İspanya'nın Celta Vigo takımından Galatasaray'a kiralık olarak transfer olan Emre Mor'un mesajları ortaya çıktı. Daha önce Brezilyalı güzel Angelica Perla'ya sosyal medya üzerinden mesaj atan Mor, genç kızdan yüz bulamamıştı. Ancak ünlü futbolcu çapkınlık turlarına devam ediyor.

22 yaşındaki Mor, bu kez de 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen Yağmur Taktaş'ı sosyal medyada yakın markaja aldı.

MESAJLARINA CEVAP ALAMADI

Taktaş'ı mesaj yağmuruna tutan Mor, önceki gün yakayı ele verdi. Mor'un genç kadınla buluşmak için özel yazışmaları ortaya çıktı. Ancak 23 yaşındaki futbolcu istediğini elde edemedi.

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Mor, "Beni yine görmezden geleceksen bir daha yazmayacağım" dese de Yağmur Taktaş'tan yanıt alamadı.

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EMRE MOR'UN VUKUATLARI

Emre Mor daha önce sosyal medya hesabındaki fotoğrafını beğenen model Angelica Perla'ya lüks otomobil hediye ederek dikkatleri üzerine toplamıştı. 21 yaşındaki futbolcu, hayranı olduğu Brezilyalı model Angelica Perla'yı sosyal medyadan takibe almıştı. Karşılıklı takipleşen ikili arasında aşk yaşanıp yaşanmadığı bilinmezken Mor'un, İspanyol basınının iddiasına göre 120 bin TL'ye satın aldığı Mercedes Benz A 180 model aracı modele gönderdiği konuşulmuştu.

CANSU TAŞKIN'A DM'DEN MESAJ

Emre Mor'un bir başka olayı ise Cansu Taşkın'laydı. Mor'un daha önce Taşkın'a mesaj attığı biliniyor! Taşkın'a yakınlaşmaya çalıştığı dedikoduları sorulunca "Duyduysanız doğrudur. Ben bir şey demeyeyim!" cevabını vermişti.


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Anahtar Kelimeler:
Emre Mor Yağmur Taktaş

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