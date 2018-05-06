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Emre Mor, Fatih Terim'i aradı Galatasaray'a gelmek istediğini söyledi

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.05.2018 11:12 | Son Güncelleme

Emre Mor’un Galatasaray’a gelmek istemesi büyük heyecan yarattı. 2016 yılında Sarı-Kırmızılılar’a transferi son anda yatan genç yıldız, yeni sezonda büyük ihtimalle Aslan olacak.

Emre Mor, Fatih Terim'i aradı Galatasaray'a gelmek istediğini söyledi

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Emre Mor sesleri yükseliyor... Celta Vigo'da kadro dışı kalan ve takımdan ayrılma kararı alan genç yıldızın Fatih Terim'i arayarak Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediğini söylemesi büyük heyecan yarattı.

GALATASARAYLI OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Sezonun bitmesinin ardından Galatasaray, Celta Vigo ile temasa geçecek. Eğer her şey yolunda giderse Emre iki yıl rötarla Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. 2015-16 sezonunun devre arası, Mustafa Denizli'nin isteği sonrası G.Saray, genç yıldızın transferi için atağa kalkmıştı. Fakat görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Emre Mor daha önce verdiği röportajlarda Galatasaraylı olduğunu açıkça söylemişti.

(TAKVİM)

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