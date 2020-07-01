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  4. Emre Mor Galatasaray’a gelecek mi? Emre Mor Galatasaray ile anlaştı mı? Emre Mor’dan İstanbul paylaşımı!

Emre Mor Galatasaray’a gelecek mi? Emre Mor Galatasaray ile anlaştı mı? Emre Mor’dan İstanbul paylaşımı!

FUTBOL HABERLERİ  | 01.07.2020 16:27 | Son Güncelleme

Yeteneğiyle kısa sürede futbol kariyerinde önemli bir yol kat eden Emre Mor, Galatasaray formasıyla beklenen performansı ortaya koyamayınca Olympiakos’a kiralanmıştı. Olympiakos’ta da kadro dışı kalan Emre Mor’un Galatasaray’a dönmek istediği biliniyordu. Son olarak Emre Mor’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım “Emre Mor Galatasaray ile anlaştı mı?” sorusunu akıllara getirdi.

Emre Mor Galatasaray’a gelecek mi? Emre Mor Galatasaray ile anlaştı mı? Emre Mor’dan İstanbul paylaşımı!

Genç yaşına rağmen gösterdiği başarılı performanslarla futbol seyircisinin takdirini kazanan Emre Mor, Galatasaray’da beklenen oyunu ortaya koyamadığı için Olympiakos’a kiralanmıştı. Olympiakos takımında da kadro dışı kalan Emre Mor’un Galatasaray’a geri dönme isteği bir süredir konuşuluyordu. Emre Mor’un İstanbul’a döndüğünü haber veren sosyal medya paylaşımı “Emre Mor Galatasaray ile anlaştı mı?” sorularına neden oldu.

Emre Mor Galatasaray’a gelecek mi?

İstanbul’a gelerek bir otele yerleşen Emre Mor’un Galatasaray ile anlaşıp anlaşmayacağı merak ediliyor. Emre Mor’un paylaşımının ardından sosyal medyada bu sorunun cevabı tartışılmaya başladı. Emre Mor’un Fatih Terim ile en kısa sürede görüşeceği düşünülüyor.

Emre Mor Galatasaray’dan neden ayrıldı?

Emre Mor büyük beklentilerle Galatasaray’a transfer olmuştu. Başarılı performansıyla Galatasaray’da da önemli başarılar ortaya koyacağı düşünülen Emre Mor, maalesef bekleneni verememişti. Galatasaray’dan ayrılırken de Emre Mor, öz eleştiri yaparak tüm çabalarına rağmen beklenen performansı gösteremediğinin farkında olduğunu dile getirmişti.

Emre Mor kimdir?

Futbol kariyerinin yanı sıra sosyal medyada da sık sık gündem olan Emre Mor ile ilgili “Emre Mor kaç yaşında?” soruları soruluyor. 1997 yılında dünyaya gelen futbolcu 23 yaşındadır. “Emre Mor nereli?” sorusuna yanıt olarak ise ünlü futbolcunun Danimarka doğumlu olduğu biliniyor. Emre Mor, Türk-Arnavut anne ve Türk babadan dünyaya geldi. Emre Mor yaş olarak henüz çok gençken kısa sürede futbol camiasında fark edildi. Daha önce Borussia Dortmund ve Celta Vigo gibi takımlarda forma giyen oyuncu Galatasaray’daki başarısız performansının ardından Olympiakos’a kiralandı.

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