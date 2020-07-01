Emre Mor Galatasaray’a gelecek mi? Emre Mor Galatasaray ile anlaştı mı? Emre Mor’dan İstanbul paylaşımı!

Genç yaşına rağmen gösterdiği başarılı performanslarla futbol seyircisinin takdirini kazanan Emre Mor, Galatasaray’da beklenen oyunu ortaya koyamadığı için Olympiakos’a kiralanmıştı. Olympiakos takımında da kadro dışı kalan Emre Mor’un Galatasaray’a geri dönme isteği bir süredir konuşuluyordu. Emre Mor’un İstanbul’a döndüğünü haber veren sosyal medya paylaşımı “Emre Mor Galatasaray ile anlaştı mı?” sorularına neden oldu.

Emre Mor Galatasaray’a gelecek mi?

İstanbul’a gelerek bir otele yerleşen Emre Mor’un Galatasaray ile anlaşıp anlaşmayacağı merak ediliyor. Emre Mor’un paylaşımının ardından sosyal medyada bu sorunun cevabı tartışılmaya başladı. Emre Mor’un Fatih Terim ile en kısa sürede görüşeceği düşünülüyor.

Emre Mor Galatasaray’dan neden ayrıldı?

Emre Mor büyük beklentilerle Galatasaray’a transfer olmuştu. Başarılı performansıyla Galatasaray’da da önemli başarılar ortaya koyacağı düşünülen Emre Mor, maalesef bekleneni verememişti. Galatasaray’dan ayrılırken de Emre Mor, öz eleştiri yaparak tüm çabalarına rağmen beklenen performansı gösteremediğinin farkında olduğunu dile getirmişti.