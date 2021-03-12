SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Emre Mor, Galatasaray'a geri dönüyor

Emre Mor, Galatasaray'a geri dönüyor

12.03.2021 20:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Emre Mor, Galatasaray'a geri dönüyor

İspanyol basını, sakatlığı nedeniyle tedavi için bir süre önce Dubai'ye giden Emre Mor hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya attı. Celta'da forma şansı bulmakta zorlanan milli oyuncu için Galatasaray'ın yeniden devreye girdiği belirtildi. İşte detaylar...

İspanyol ekibi Celta Vigo'da sezona büyük umutlarla başlayan Emre Mor, kasım ayında Eduardo Coudet'nin teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından forma şansı bulmakta zorlanmıştı.

La Liga'daki son maçına 24 Ocak'ta çıkan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, daha sonra ise sakatlanmış ve tedavi için Dubai'ye gitmişti. Bir süredir Dubai'de bulunan Emre Mor hakkında İspanyol basını flaş bir transfer haberi yaptı.

"TATİLİN TADINI ÇIKARIYOR!"

Emre Mor'un Dubai'den paylaştığı fotoğrafları eleştiren todofichajes.com adlı internet sitesi, "Tedavi için Dubai'ye giden Emre Mor, sosyal ağlarda çok fazla zaman geçiriyor ve iyileşmek için çalışmaktan çok Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir tatil döneminin tadını çıkarıyor gibi görünüyor." ifadesini kullanırken, genç oyuncunun sezon sonunda kesinlikle Celta'dan ayrılacağını yazdı.

FLAŞ G.SARAY İDDİASI!

Performansı ve hareketleriyle büyük hayal kırıklığı yaratan Emre Mor'un yeni adresinin ise Galatasaray olabileceği iddia edildi. Geçen sezon genç futbolcuyu kiralayan sarı-kırmızılıların, bu kez oldukça düşük bir bedel karşılığında Emre Mor'u bonservisiyle kadrosuna katabileceği belirtildi.

Celta Vigo ile sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan Emre Mor'un, 1 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akılalmaz olay! Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cesediyle yaşadıAkılalmaz olay! Yalnız kalmaktan korktuğu için aylarca kardeşinin cesediyle yaşadı
Süper Lig ekibinden Belhanda bombasıSüper Lig ekibinden Belhanda bombası
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
Anahtar Kelimeler:
transfer Spor Toto Süper Lig Emre Mor Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş kısıtlama açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş kısıtlama açıklaması

Real Madrid, Cristiano Ronaldo için devrede

Real Madrid, Cristiano Ronaldo için devrede

Belhanda'nın yeni adresi neresi olacak?

Belhanda'nın yeni adresi neresi olacak?

Belhanda'nın ayrılığı sonrası ortalık karışıyor!

Belhanda'nın ayrılığı sonrası ortalık karışıyor!

Boupendza - F.Bahçe transferinde son durum

Boupendza - F.Bahçe transferinde son durum

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Haaland şov yaptı, maç beraber bitti!

Haaland şov yaptı, maç beraber bitti!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bruma bombası! 7 milyon euro karşılığında...

Bruma bombası! 7 milyon euro karşılığında...

Fenerbahçe'de Pelkas hastaneye kaldırıldı!

Fenerbahçe'de Pelkas hastaneye kaldırıldı!

UEFA'dan Webo'ya şok ceza!

UEFA'dan Webo'ya şok ceza!

Diğer Haberler

Emre Mor, Galatasaray'a geri dönüyor

Emre Mor, Süper Lig'e geri dönüyor

Galatasaray kafilesi Kayseri'de

Galatasaray kafilesi Kayseri'de

Galatasaray'dan ayrılan Belhanda Başakşehir'e mi gidiyor?

Süper Lig ekibinden Belhanda bombası

Flaş Belhanda açıklaması: Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gittiler!

Belhanda için olay iddia! F.Bahçe ve Beşiktaş...

SON DAKİKA! Galatasaray'da Fatih Terim Belhanda sessizliğini bozdu! Futbolcular tepkili...

Belhanda'nın ayrılığı sonrası ortalık karışıyor!

Belhanda'nın menajeri: Yeni kulübüyle anlaşmak için uğraşıyoruz

Belhanda'nın yeni adresi neresi olacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.