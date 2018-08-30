Emre Mor için İspanya'da ilginç yorum

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden Marca, tüm takımların elden çıkarmaya çalıştığı futbocuları derlediği haberinde Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor için "Celta Vigo, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala kulüp için büyük bir baş ağrısı olan Emre Mor'u elden çıkartmak istiyor ancak Emre için kulübe ulaşan tek bir teklif dahi yok" ifadelerini kullandı.

(HABERTÜRK)

