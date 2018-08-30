SPOR

Emre Mor için İspanya'da ilginç yorum

İSPANYA HABERLERİ  | 30.08.2018 10:47 | Son Güncelleme

Transfer döneminin sonu yaklaştıkça heyecan artarken ismi uzun süre 3 Büyükler'le anılan Emre Mor için İspanya'dan ilginç bir yorum geldi.

Emre Mor için İspanya'da ilginç yorum

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden Marca, tüm takımların elden çıkarmaya çalıştığı futbocuları derlediği haberinde Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor için "Celta Vigo, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala kulüp için büyük bir baş ağrısı olan Emre Mor'u elden çıkartmak istiyor ancak Emre için kulübe ulaşan tek bir teklif dahi yok" ifadelerini kullandı.

(HABERTÜRK)

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Anahtar Kelimeler:
Emre Mor İspanya celta vigo

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