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Emre Mor: Kendi oyunuma odaklanacağım

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 19.09.2019 07:50 | Son Güncelleme

Galatasaraylı futbolcu Emre Mor, Club Brugge maçının ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Emre Mor: Kendi oyunuma odaklanacağım

Profesyonelce oynadıklarını söyleyen Emre Mor, sonunda bir puan aldıklarını güzel bir maç çıkardıklarını söyledi.

Güçlü bir takım olduklarını dile getiren Emre Mor, "Ben Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlar alacağımıza, iyi takımlara karşı iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Umarım kendi futbolumuzu oynamaya devam ederiz" dedi.

Fatih Terim ile ilgili gelen bir soruya Emre Mor, "Onun için sadece iyi şeyler söyleyebilirim. Beni çok gençken aldı ve bana güvendi. O büyük bir teknik direktör" yanıtını verdi.

"ULAŞABİLECEĞİM EN ÜST SEVİYEYE ULAŞACAĞIM"

Radamel Falcao transferinin kendisini geliştirmesini etkileyip etkilemeyeceğine yönelik gelen bir soruya yanıt veren Emre Mor, "Falcao, gibi muhteşem bir santrforla oynamak benim için çok güzel. Fakat şu anda ben kendi oyunuma odaklanacağım. Ulaşabileceğim en üst seviyeye ulaşacağım. Fakat bu zaman alacak. Geçen sezon çok fazla maçta görev almadım. Kendimi daha iyi yapmak için uğraşacağım" ifadelerini kullandı.

Emre Mor son olarak, Club Brugge'ye transfer olan eski takım arkadaşı Mbaye Diagne ile ilgili ise "Çok iyi bir insan, umarım yeni kulübünde başarılı olur" yorumunu yaptı.

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Galatasaray Emre Mor club brugge Spor Toto Süper Lig Şampiyonlar Ligi

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