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Emre Mor resmen Galatasaray'da

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.08.2019 14:10 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen milli futbolcu Emre Mor'u bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Emre Mor resmen Galatasaray'da

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Emre Mor'un geçici transferi konusunda Celta Vigo Kulübü ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sarı-kırmızılıların, İspanyol kulübüne kiralama bedeli olarak 600 bin avro ödeyeceğinin aktarıldığı açıklamada, 22 yaşındaki hücum oyuncusunun ise 2019-2020 sezonu için net 725 bin avro ücret alacağı kaydedildi.

Galatasaray Kulübünün, yapılan anlaşma gereği 31 Mayıs 2020'ye kadar 8 milyon avro karşılığında Emre Mor'un bonservisini alma hakkına sahip olduğu da aktarıldı.

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HAYALİM GERÇEK OLDU

Genç futbolcu, Galatasaray'a gelmenin kendisi için büyük bir hayal olduğunu belirterek, "Nihayet gerçek oldu. Burada olduğum ve tekrar antrenmanlara başlayacağım için çok mutluyum. Başkanımıza bana inandıkları için çok teşekkür ediyorum. İki zor sezon geçirdim. Bana inanıp kucak açarak karşıladıkları için herkese çok teşekkür ediyorum. Bana duyulan güven benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor ve tekrar sahaya çıkmayı iple çekiyorum" dedi.

"FATİH TERİM'E ÇOK BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"

Fatih Terim ile çalışacak olmasını da değerlendiren Emre Mor, "Fatih Hoca benim için olabilecek en iyi teknik direktör. Çok iyi bir ilişkimiz var, birbirimizi yakından tanıyoruz. Ona çok büyük saygı duyuyorum. Benim yeteneklerimden en iyi şekilde faydalanabileceğini düşünüyorum. Beraber yakalayacağımız başarılar için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.
Sarı-kırmızılı taraftarlara da seslenen Emre, "Galatasaray taraftarlarını çok seviyorum. Onlarla buluşmak için heyecanlıyım. Umarım beraber birçok gol sevinci yaşayıp yeni başarılara koşacağız" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA CENGİZ: GALATASARAY ARTIK EMRE'NİN EVİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Emre'nin yurt dışında büyümüş bir isim olduğunu hatırlatarak, "Ona bakarken 1961 yılındaki iş gücü anlaşması ve sonrasındaki anlaşmalar aklıma geliyor. Orada bizim kuşaklarımız var. İlk giden kuşaklar maalesef oranın dilini bilmedi. Emre, üçüncü kuşak. Daha sonraki kuşaklar da Türkçe'yi öğrenemedi. Bu kuşaklarda bir dil sorunu oluştu. Buna karşı bir savaş veriyorlar ve Emre bu savaşı Avrupa’da kendi çapında gençliğiyle, ruhuyla verdi. Emre şimdi bu savaşı Türkiye’de verecek. Türkiye onun yuvası ve Galatasaray artık Emre’nin evi. Biz burada Emre’nin Allah vergisi yeteneklerini Galatasaray ve Türk futbolu için en iyi şekilde sahada sergileyeceğine, ölümüne mücadele edeceğine inanıyoruz. Artık yuvasını bulmuş bir insanın huzur içinde tüm yeteneğini, karakterini tamamen sahaya ve takımına vereceğine inanıyoruz. Kendisine hoş geldin diyorum" şeklinde konuştu.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise, "Emre'ye evine, yuvasına hoş geldi diyoruz. Galatasaray taraftarları kendisini heyecanla bekliyor. Bir aydır biz kendisiyle görüşmeler yapıyoruz. Emre’nin Galatasaray’a gelme konusunda ne kadar heyecanlı ne kadar istekli olduğunu biliyorum. Bu transferin Galatasaray camiasına hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.

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