SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Emre Mor, Suudi Arabistan'dan gelen serveti elinin tersiyle itti! Fenerbahçe için sürpriz karar...

Emre Mor, Suudi Arabistan'dan gelen serveti elinin tersiyle itti! Fenerbahçe için sürpriz karar...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.09.2024 09:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de iç transferde de hareketli günler yaşanıyor. Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği oyuncularla teker teker yolları ayıran sarı-lacivertlilerde sıra Emre Mor'a geldi. Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif alan Emre Mor, bu teklifi elinin tersiyle itti.

Emre Mor, Suudi Arabistan'dan gelen serveti elinin tersiyle itti! Fenerbahçe için sürpriz karar...
Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Emre Mor'a teklif yağıyor. Süper Lig'den iki takım ve Suudi Arabistan'dan bir takım Emre Mor için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

MOURINHO KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

e03210e419a345a09fc8-0807202478244843

Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Emre Mor için yapılan tüm teklifler kabul edildi fakat Emre Mor cephesinden sürpriz bir hamle geldi...

SUUDİ ARABİSTAN'I REDDETTİ

Screenshot_2

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Kholood'un kendisine yıllık 3.5 milyon Euro vermesine rağmen bu teklifi kabul etmeyen Emre Mor, Fenerbahçe yönetimini de şaşırttı. Süper Lig'den Çaykur Rizespor ve Eyüpspor'un tekliflerini de reddeden Emre Mor, Fenerbahçe'de kalmaya karar verdi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Emre Mor fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Çevre iller de hissetti

Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Çevre iller de hissetti

'Adaletin temeli mülk' Engin Polat'ın tahliyesi sonrası tepkiler dinmiyor

'Adaletin temeli mülk' Engin Polat'ın tahliyesi sonrası tepkiler dinmiyor

Hakim Ziyech öyle bir vurdu ki...

Hakim Ziyech öyle bir vurdu ki...

Galatasaray'daki karaborsa bilet iddiaları, Cumhuriyet Başsavcılığına taşındı!

Galatasaray'daki karaborsa bilet iddiaları, Cumhuriyet Başsavcılığına taşındı!

Valizlerini topladı, Arjantin'e gidiyor...

Valizlerini topladı, Arjantin'e gidiyor...

''Barış Alper Türkiye liginde atılmazdı...''

''Barış Alper Türkiye liginde atılmazdı...''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.