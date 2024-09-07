Emre Mor, Suudi Arabistan'dan gelen serveti elinin tersiyle itti! Fenerbahçe için sürpriz karar...

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Emre Mor'a teklif yağıyor. Süper Lig'den iki takım ve Suudi Arabistan'dan bir takım Emre Mor için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

MOURINHO KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Emre Mor için yapılan tüm teklifler kabul edildi fakat Emre Mor cephesinden sürpriz bir hamle geldi...

SUUDİ ARABİSTAN'I REDDETTİ

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Kholood'un kendisine yıllık 3.5 milyon Euro vermesine rağmen bu teklifi kabul etmeyen Emre Mor, Fenerbahçe yönetimini de şaşırttı. Süper Lig'den Çaykur Rizespor ve Eyüpspor'un tekliflerini de reddeden Emre Mor, Fenerbahçe'de kalmaya karar verdi.